Will Smith to poletje prihaja v Budapest Park s fantastičnim koncertom

Ko se sezona bliža, se spusti zastor nad izvajalci najimpresivnejših koncertov tega poletja in tudi letos ne boste razočarani nad postavo Budapest Park, saj po Hurts in Stevu Aokiju 14. avgusta na največje koncertno prizorišče na prostem v mestu prihaja še Will Smith!

Z grammyjem nagrajeni pevec, igralec in vsestranski zabavljač Will Smith je nedavno napovedal svojo prihajajočo poletno turnejo Based on a True Story, ki je bila razširjena tako, da vključuje postanek v Budimpešti. Ko smo že pri koncertni turneji, je prejšnji petek po 20-letnem premoru izšel njegov novi istoimenski album.

Na nedavno izdanem albumu s 14 pesmimi sodelujejo številni odlični sodelavci, med njimi DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor in Jac Ross, in seveda vključuje prejšnje single, kot so First Love, Beautiful Scars, TANTRUM, Work of Art in You Can Make It. Pesem Willa Smitha “You Can Make It”, ki vključuje Fridayyja in Sunday Service Choir, je dosegla prvo mesto na Billboardovi lestvici Gospel Airplay Chart.

V večeru bodo poleg pesmi iz Based on True Story zazvenele tudi klasične uspešnice, kot so Gettin’ Jiggy Wit It, Miami in Summertime, tako da bomo lahko začutili celotno diskografijo izvajalca.