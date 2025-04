12 novih knjig in privlačnih zgodb za april, ki jih ne boste mogli odložiti

V zadnjem času je na trgu vse več dobrih knjig, od katerih jih priporočamo ducat za sproščene popoldneve in večere doma. V pestri izbiri bodo ljubitelji vseh žanrov našli kaj za branje in dobro branje!

Roxanne de Bastion: Pianistka iz Budimpešte

Mladega pianista Istvána Bástyaija Holtzerja čaka svetla prihodnost v Budimpešti tridesetih let prejšnjega stoletja. Nastopa v luksuznih klubih, njegova kariera pa je obkrožena z umetniškimi in romantičnimi uspehi. Nato se leta 1939 svet okoli njega podre in njegovo življenje postane zgodba o njegovem padcu v nečlovečnost, času v delovnih taboriščih Mauthausen in Gunskirchen ter nepredstavljivih grozotah, ki jih je preživel med holokavstom. Je pa tudi zgodba o izjemnem pobegu … in o klavirju, ki zvesto čaka.

Založba Athenaeum

Emese Gyimesi: Ljubezenska vojna svobode med Júlio Szendrey in Sándorjem Petőfijem

Ta knjiga je prva, ki obravnava ljubezensko zgodbo Júlie Szendrey in Sándorja Petőfija v luči veličastnih družbenih sprememb v obdobju reform. Izpostavlja novost razmišljanja protagonistov, težo in pogum njihovih odločitev s poudarjanjem posebnosti družbenega okolja, ki jih obdaja, hkrati pa nas uvaja v zakulisje ljubezni, ki se odvija v svetu sodobne grofije Szatmár. Knjiga se osredotoča na družbene spremembe: oblikovanje dveh edinstvenih osebnosti v turbulentnem obdobju, ki se sooča s korenitimi preobrazbami.

Založba Lyra

Andreï Makine: Armenski prijatelj

»Armensko kraljestvo« je majhna skupnost nekje na robu sibirskega sveta gulaga, katere prebivalci so se bili prisiljeni naseliti v mestu, sledijoč svojim bližnjim, ki so bili tam zaprti. V nenavadno atmosferičnem romanu Andreïja Makineja, ki dvigne dušo, se pripovedovalec spominja svojega minljivega, rajskega obdobja mladosti z vidika več desetletij, ko ga je kot napol divjo siroto usoda združila s krhkim in globoko čutečim armenskim dečkom Vardanom. Srečanje mu daje prvo izkušnjo prijateljstva in predanosti, postopoma pa se mu odkrijejo skrita življenja prebivalcev »kraljestva«. Toda v surovi realnosti sovjetskega sveta je idila lahko obstajala le v kraljestvu sanj in domišljije.

Založba Typotex

Leonóra Mörk: Rožič

1634, Nizozemska. Prebivalci oddaljenega frizijskega otoka Vlieland se pripravljajo na praznovanje poletnega solsticija. Tu, v kaosu kresnega večera, sta mlada deklica Aelke in Johannes, slikar, ki se zaradi hude otroške bolezni podpisuje na svoje slike le: tihi Jan. Ko se zori, se deklica nauči, da je mogoče govoriti brez besed, tako kot se ne sliši samo z ušesi. Toda njegovo delo dečka odpelje v Amsterdam in nato v London, in ko se vrne na otok, je Aelke že žena bogatega plemiča.

Založba Jaffa

Miklós Vámos: Nato ples

Grbavčevo čelo je nastalo v zelo zgodnjih osemdesetih, ko je bila cenzura v polnem razmahu. Pomislil sem na nekaj drznega: sestavil bi kratek roman, izključno iz sanj. Dragi cenzorji (hm, tovariši), smemo sanjati … ali ne?! The Dance After je bil posnet leta 2024. Zakaj je moj davno pokojni oče postal glavni junak mojih ponavljajočih se sanj? Odgovor plačan.

Založba Athenaeum

Nicholas Mazza: Literarna terapija

Literatura je uradno priznana že desetletja in je po vsem svetu dokazano učinkovita oblika terapije, ki deluje preko moči jezika in literature ter njunega inherentnega terapevtskega potenciala. Knjiga Literarna terapija dr. Nicholasa Mazze je temelj te čudovite metode, katere tretja izdaja v madžarskem jeziku je bila razširjena in revidirana leta 2022. Mazzino delo je temeljito, raznoliko in vznemirljivo, zato ga lahko uporabljamo kot neizčrpen in uporaben priročnik za tiste, ki jih zanima terapevtska uporaba literature, tiste, ki se šele učijo metode ali tiste, ki že delajo kot terapevti.

Založba Multiverse

Kirsten Thorup: Noro in smrtonosno

Jesen 1942, prenatrpan vlak, na poti v München. Harriet, mlada danska vdova, sledi spominu na moža in žaluje. Očaran nad nacističnimi ideali se je Gerhard boril v Luftwaffe na vzhodni fronti, kjer so med misijo sestrelili njegovo letalo. Žensko za nekaj mesecev gosti možev nekdanji soborec, član vojaške elite, Klaus in njegova žena. V domu para, razkošni vili višjega srednjega razreda, ki je v popolnem nasprotju z vse bolj bednim zunanjim svetom, si za zatemnjenimi okni sledijo zabave. Toda grozljiva resničnost vsakdanjega nacističnega življenja vse bolj izhaja iz razpok na sijoči površini.

Založba Typotex

Emilia Hart: Nujni primeri – hčere čarovnic

2019. Kate pod okriljem noči pobegne iz Londona v razpadajočo podeželsko kočo svoje družine. Hiša, pretkana z bršljanom, in vrt, ki se bohoti okoli nje, kot da pripadata povsem drugemu svetu od tistega, iz katerega je bežala pred nasilnim partnerjem. Vendar pa dekle odkrije tudi, da kraj, ki ji ga je zapustila njena davno pokojna pra-teta Violet, skriva skrivnosti, ki segajo v čarovniške procese v 17. stoletju. Romaneski prvenec Emilie Hart o treh ženskah, ki jih ločujejo stoletja, je čarobno, pretresljivo branje o nezlomljivi volji žensk in zdravilni moči narave.

Založba Alexandra

Deljana Maneva: Šesti prst

Ni velika drama, ne boli, ni smrtonosno … a vseeno je neprijetno. Šestnajstletni Pavel Roglev živi v Münchnu z mamo in njenim drugim možem Heinrichom in je na dobri poti, da postane razgledan nemški gospod. Le ena zanka je: da bi ga rejnik uradno posvojil, bi potreboval izstopno izjavo biološkega očeta Ljubena. On pa živi v Bolgariji, v majhnem podeželskem mestecu, pa tudi tam živi na samem robu družbe, kot “zlomljen lokalni alkoholik”. Najbolje bi bilo, da bi to zadevo hitro končali in se je potem za vedno znebili, kot amputabilne motnje. Toda hiter obisk Pavla in Heinricha, da bi dobila pričakovani podpis, se nepričakovano obrne, ko se Heinrich odloči, da morata pomagati Ljubenu … Še en neustavljivo zabaven del bolgarske pop literature v madžarščini!

Big Daddy Laca: 30 let v Kartelu

Zana Zoli, čudežni deček madžarske pop glasbe, je poskrbela za pravi odmev, ko je v devetdesetih lansirala madžarski gangster rap. Ganxsta Zolee in Kartel, ki sta zdaj že postala vrhunska zasedba, bosta leta 2025 praznovala 30. rojstni dan, v zvezi s tem László Kalmár, alias Big Daddy Laca, pripoveduje svojo zgodbo s pomočjo Ákosa Dudicha. Big Daddy Laca iskreno in odkrito pripoveduje zgodbo o škandalozni zgodovini Kartela in o tem, kako je postal prevara. Poleg tega je edini, ki Zoliju stoji ob strani od vsega začetka in je na odru še danes. Malokdo pa ve, da tudi njegovo pisateljsko delo ni zanemarljivo, glej pustolovski roman Tequila Blood, izpod njegovega peresa pa so med drugim tudi besedila za album Hooligans Kánaán.

Thea von Harbou: Metropolis

V daljni prihodnosti, v velikanskem mestu, imenovanem Metropolis, se spopad med delavci, ki vzdržujejo mesto, ki so nesrečni in delajo do onemoglosti (roke), in tiranom, ki jim vlada in živi pod urokom denarja (možgani), drvi h končnemu izidu. Začnejo se nenavadni dogodki: dekle v skrivnih katakombah pridiga o prihodnjem upanju, robot se začne upirati ustaljenemu redu, premožni mladenič pa zapusti svoj privilegiran položaj in se potopi v temne kotičke mesta. Se bo prerokba uresničila in bo izgubljeni sin tisto srce, ki bo lahko spravilo strani, ki plujeta v vrtincu kaosa?

Ekspresionistični, a sodoben roman zdaj prvič izhaja v popravljenem in popravljenem prevodu. Besedilo ponuja bralcem zgodbo, rekonstruirano po novih tujejezičnih različicah, pri čemer so iz prejšnjih izdaj izpuščeni deli.

Založba Multiverse

Byung-Chul Han: Kriza pripovedovanja

Čeprav danes vsi govorijo o narativih, pravzaprav živimo v postnarativni dobi, trdi Byung-Chul Han, eden najbolj daljnovidnih kulturnih teoretikov našega časa, v svojem novem eseju. Pripovedujemo vedno manj zgodb, ker so pripovedi izgubile prvotno moč in čar. Univerzalne pripovedi, ki so nekoč vodile obstoj, je zamenjala nesmiselna jukstapozicija novic in iščemo narativna sidra v morju podatkov in informacij. Pripovedovanje, ki je nekoč posredovalo vrednote, je postalo namensko pripovedovanje, s katerim izdelke napolnimo s čustvi. Zgodba je blago in reklama, pripovedovanje je pravzaprav pripovedovanje – patološki pojav našega časa.