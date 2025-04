6 družinam prijaznih restavracij v Budimpešti, ki bodo srečanja spremenile v praznovanja

Za vas smo izbrali izbor odličnih restavracij v prestolnici, ki vas ne pričakujejo le z odlično hrano in menijem, ki zadovolji vse vaše potrebe, temveč tudi z vzdušjem, ki vsak delovnik spremeni v praznik.

Gundel

Gundel ni samo popoln kraj za vsakdanje življenje, ampak tudi za družinska srečanja. Restavracija svoje goste vsak dan pričaka z domačimi okusi, odlično gostoljubnostjo in prijaznim vzdušjem. Poleg à la carte menija so mislili tudi na najmlajše: imajo otroški meni in lepo presenečenje. Ne glede na to, ali gre za praznično nedeljsko kosilo – s klasičnimi madžarskimi okusi -, intimno večerjo ali spontano družinsko srečanje, vas v Gundelu vedno čaka posebno doživetje. Tudi za veliko noč pripravljajo praznični jedilnik: preživite torej najlepše pomladne dni skupaj v Gundelu!

1146 Budimpešta, ulica Gundel Károly 4.

Gostilna SIMALIBA v središču mesta

Po ocenah Tripadvisorja je SIMALIBA 4. najboljša restavracija v prestolnici in to ni naključje. Ta družinam prijazen lokal, ki so ga lani odprli blizu Elizabetinega mostu, ponuja tradicionalno madžarsko kuhinjo in dostojno gostoljubje. Tukaj je skoraj pričakovano sproščeno vzdušje, nihče nas ne bo gledal s prebadajočimi očmi, če se bo naša družba med večerjo smejala ali glasno pogovarjala. Poleg klasike so specialiteta restavracije gosje jedi, ki jih je vedno več na meniju, ki ga dopolnjuje izbor madžarskih vin in palink. Restavracija zlahka sprejme skupine do dvajset ljudi, za vzdušje pa poskrbi živa glasba ob vikendih.

1052 Budimpešta, Piarista u. 6.

Restavracija tete Nancsi

Restavracija Náncsi Néni, ki spominja na nekoč živečo mamo Náncsi in njeno nepozabno kuhinjo, vsak dan spremeni v praznovanje z najbolj okusnimi okusi miru. Na sezonskem in stalnem meniju so jedi, ki obujajo najlepše spomine na poletja pri babici. Glavno mesto II. V tej družinski restavraciji, ki se nahaja v okrožju Budimpešte, se nedeljska kokošja juha, somova paprika s kislo smetano in skutno omako, krepka enolončnica in hrustljavo ocvrta svinjska kolenica potegujejo za naklonjenost gostov, ki lahko vse to okronajo z najokusnejšimi domačimi sladicami.

1029 Budimpešta, ulica Ördögárok 80.

Restavracija Porcellino Grasso

Porcellino Grasso Ristorante, ki predstavlja italijanski podeželski stil in gostoljubje, gurmanom obljublja sveže narejene domače testenine, jedi, pripravljene po tradicionalnih receptih, in večerne sladkane pijače. Razvajate se lahko s predjedimi iz veronske tržnice, hrustljavo, a mehko focaccio in pikantno ribjo juho iz Livorna, lačni pa ne bodo ostali niti ljubitelji špagetov, lazanj, arancinov in rižot. Seveda so na njihovem jedilniku tradicionalne pice, pa tudi nebeški tiramisu, ki bo dopolnil vsako vaše kosilo ali večerjo.

1024 Budimpešta, ulica Ady Endre 19.

ODE

ODA, ki se nahaja v kraju Czakó Kert, je odlična izbira ne samo zato, ker ponuja nebeške jedi vse dni v tednu, od jutra do večera, ampak tudi zato, ker bo tukaj vsak član družine in skupine prijateljev našel gastronomsko izkušnjo po svojem okusu. Z rezinami rimske pice v ponudbi ODA, najokusnejšimi ocvrtimi jedmi v Buja Diznók ter azijskimi juhami in jedmi v 101 Bistroju ljubitelji tiramisuja in mesečevih pogač ne bodo razočarani. Odlična hrana je še posebej močna na sprednji strani zajtrka, da ne omenjam palete prosecca in naravnih vin.

1016 Budimpešta, ulica Czakó 15.

Miamor Rim

V prvem in edinem gastronomskem dvorišču na rimski obali lahko vsak obiskovalec pričakuje smiselno sprostitev, doživetja in nenazadnje gastronomsko osvežitev. Utrujeni od športa, igre na igrišču ali celo skakanja po gradovih lahko uživate v hamburgerjih in osliču, ljubitelji azijskih okusov pa v pho juhi in spomladanskih zavitkih. Las Vegan’s ponuja burgerje, sklede in hitre zavitke, ki so odlični tako za vegane kot ne-vegane. Tisti, ki želite dan začeti prav, boste deležni krepkih jajčnih jedi, zaradi sladoledne ponudbe pa bodo tukaj nekaj našli tudi sladkosnedi.

1031 Budimpešta, Római del 47/A