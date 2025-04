5 primestnih kavarn v Budimpešti, za katere je vredno potovati

Če bi po kavnih doživetjih v središču mesta raje odkrili odlične kavarne v predmestju Budimpešte, je zdaj priložnost! Obiščite bolj odmaknjene predele prestolnice in se napolnite s skodelico kave!

Predmestna kavarna

IV. Nenavadno okolje na ulici István v 2. okrožju gosti doživetje ob kavi. Če ste na tem območju, ne zamudite patine polne kavarne Suburban Café s preloma stoletja, kjer so nekoč pili kavo Whoopi Goldberg, Patrick Dempsey in Robin Williams. Ne glede na to, ali gre za jutranjo ali popoldansko kavo ali osvežitev z ledeno kavo, pijače iz kave Bányai ne bodo razočarale. To velja tudi za notranjost, ki vabi na potovanje v preteklost, ter za ponudbo zajtrkov in kosil, če se odločite h kavi dodati prigrizek.

1041 Budimpešta, ulica István 26.

Kavarna BonZsúr

18. stoletje Prijetna kavarna z zajtrkom pričakuje ljubitelje kave v Ganzkertváros, okrožju Budimpešte, za popolno sprostitev. V kavarni BonZsúr vam postrežejo sveže pečeno francosko pecivo, brunch in sendviče poleg odličnih kav Bagira, ki jih lahko uživate med sončenjem na terasi. Če kavarno obiščete v popoldanskih urah, lahko izbirate med izborom slaščic in slastnega espressa, kremastega kapučina ali osvežilnega kavnega napitka.

1182 Budimpešta, ulica Királyhágó 73.

Monsunska kava in več

Ni nujno, da kupite letalsko vozovnico za oddaljeno, eksotično državo, saj se v prestolnici II skriva eklektično malo skrivališče in odlična kavarna. v osamljenem delu okraja. Po pohodu na Apáthy Rock ali morda udobnem raziskovanju po naravni poti Fekete István se ustavite v kavarni Monsoon, ki jo je navdihnil malezijski deževni gozd! Na meniju so svetlo in temno pražene kave, topli in hladni kavni napitki, pa tudi rajske jedi, ki nahranijo telo in dušo, ocvrti zajtrki in obilne solate.

1021 Budimpešta, ulica Hűvösvölgyi 112.

Kavarna Konnekt

Konnekt Café je našel svoj dom v Budafoku, ki s svojimi očarljivimi ulicami in skoraj podeželskim vzdušjem ponuja nešteto programov. V Konnektu, ki ponuja posebne kave, se lahko ustavite ne le za prijeten pogovor ali lagodno kavo, temveč tudi, če želite delati ali poslovati z odlične lokacije. Kakorkoli že, poleg odličnih kav so na voljo sladice in sendviči, ki bodo navdušili vaše oči in brbončice, če nam boste prisluhnili, pa ne zamudite nebeškega brownija s hladnim vaniljevim sladoledom.

1221 Budimpešta, ulica Kossuth Lajos 24.

Kavarna Calmo

16. stoletje Espresso bar Café Calmo, ki deluje štiri leta, lahko imenujemo kotiček src 4. okrožja, Rákosszentmihály in nenazadnje domačinov. Kavna zrna iz madžarskih pražarn, sijajne kave iz njih, glasba z vinilnih plošč in domače pecivo so šele začetek. Ne glede na to, ali se do njih pripeljete na dveh kolesih ali stopite na vrata s svojim štirinožnim ljubljenčkom, na Rákosi út 98 brez izjeme vedno sprejmejo kavo in ljubitelje kave s prisrčno gostoljubnostjo in prijazno postrežbo.

1161 Budimpešta, ulica Rákosi 100-98.