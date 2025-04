7 vznemirljivih krajev, ki jih lahko obiščete v Józsefvárosu, kjer lahko pridobite nove impulze

Józsefváros je ena najbolj raznolikih četrti Budimpešte, kjer je nemogoče biti dolgčas.

Čeprav obljublja toliko možnosti za rekreacijo, smo vam zdaj predstavili nekaj kulturnih dobrot, ne da bi trdili, da smo izčrpni. Čaka vas obilica koncertov, razstav in delavnic na VIII. okrožje, če bi se potopili v najboljši kulturni program.

Turbina

Le nekaj minut hoje od trga Harminckettesek se nahaja Turbina, kjer je 1300 kvadratnih metrov površin namenjenih najrazličnejšim umetniškim in kulturnim programom. Podzemni kompleks lahko sprejme tehno zabave, koncerte glasbe v živo, gledališke predstave, delavnice, okrogle mize, razstave in celo družinske dogodke.

V kavalkadi programov se lahko okrepčamo s slastnimi grižljaji Bistroja Turbina, med katerimi najdemo tudi rastlinske in brezglutenske jedi. Društveni dom ima vse, kar je dražljaj za oči, usta in tudi ušesa, tako da, če iščemo nove vzgibe, se lahko mirne duše odpravimo v Turbino.

1082 Budimpešta, ulica Vajdahunyad. 4. | Spletna stran | Facebook

Okus Turbininih prihajajočih dogodkov:

– 8. april: LINÓ delavnica | Facebook dogodek

– 9. april: Dan poezije Založbe Jelenkor | Facebook dogodek

– 11. april: Veliki koncert Idoru | Facebook dogodek

– 12. april: debitantski koncert Wagner Emil | Facebook dogodek

Aurora

So kraji, kjer, preden vstopimo, naredimo še zadnji, nekoliko sramežljiv korak, da zgladimo zadnjo gubo na oblačilih, in je Aurora, kjer nam niti na kraj pameti ne pride, da bi lahko bila kakšna guba na naši srajci.

Kulturni in družabni programi, organizirani v duhu enakopravnosti in strpnosti, kot so koncerti, filmske projekcije, menjave oblačil, plesne hiše, senzibilizirajoče in tematske razprave ali rastlinski sejmi, vabijo vse v Auroro. A v skupnem prostoru, ki spominja na vzdušje ruševinskih pivnic, nam ni treba manjkati osvežilnih pijač, pivskih drsalk in celo menijev za kosila.

1084 Budimpešta, ulica Aurora. 11. | Spletna stran | Facebook

Okus Aurorinih prihajajočih dogodkov:

– 9. april: delavnica vezenja Sashiko | Facebook dogodek

– 10. april: Maya Gustafson, Márton Farkas, koncerti Rumene hiše| Facebook dogodek

– 11. april: Underground koncerti: Verner, Alva, Raksha Bandhan | Facebook dogodek

– 12. in 13. april: Usposabljanje o izgradnji in vzdrževanju skupnosti | Facebook dogodek

Muzej Józsefvaros

VIII. Med kulturnimi užitki okrožja lahko kot pravega novinca pozdravimo muzej Józsefváros, ki je svoja vrata obiskovalcem odprl jeseni 2024. Za tiste, ki jih zanima, je zgodovina Józsefvárosa oživela v razstavnem prostoru, kjer je namesto kronološkega reda glavna ustvarjalna sila svet zgodb in predmetov, povezanih z okrožjem.

Razstava oživlja okoli 40 tem – mala obrt, glasba, gledališče, šport, gostinstvo, medicina, alternativno kulturno življenje –, ob katerih je predstavljenih 180 umetniških del od 70. let 19. stoletja do danes. Ozirajo pa se tudi čez meje okrožja, saj so v muzeju predstavljene tudi teme, ki zadevajo celotno prestolnico ali celo državo – na primer sistem vstopnic ali hišna posvetila.

1085 Budimpešta, József krt. 70. | Spletna stran | Facebook

Okus prihajajočih dogodkov muzeja Józsefváros:

– 8. april: Brezplačna delavnica akvarela | Facebook dogodek

– 9. april: Tečaj raziskovanja družinskega drevesa | Facebook dogodek

– 10. april: OPRE RIM! – Romkinje za spremembo/razprava | Facebook dogodek

– 12. april: Obisk delavnice glasbil z glasbo | Facebook dogodek

Galerija Bura

Med zadnjimi željami romskega primasa Károlyja Bure je bila ustanovitev romskega muzeja na njegovem domu po njegovi smrti. Njegova želja je bila dokončno izpolnjena šele čez nekaj desetletij, ko je galerijo ustanovilo društvo Romski parlament, a so takrat na ogled postavili le svojo skozi desetletja nabrano likovno zbirko. Kasneje so Norberta Oláha prosili za upravljanje razstavnega prostora in skupaj s Claro Farkas in Nikoletto Lakatos je organiziral sedanjo, napredno romsko umetniško galerijo, ki je od takrat gostila več pomembnih razstav. Trenutno poteka delavnica v galeriji, ki bo svoja vrata ponovno odprla 8. maja z razstavo, ki je nastala v okviru OFF-bienala. Nova razstava je organizirana okrog osrednje teme bienala OFF Varnost in bo odprta 10. maja ob 17.00.

1085 Budimpešta, Kőfaragó u. 5. | Facebook

Galerija TOBE

Od leta 2017 se galerija Tomas in Bea skriva na ulici Bródy Sándor, kjer bele stene posejajo številne barve sveta sodobne fotografije, saj je, kot pravijo, odtenkov fotografije in njene umetnosti nešteto. Njihov cilj ni nič drugega kot sodobno fotografijo postaviti na višjo polico in ji dati pravo vrednost. In čeprav je poudarek na podobah, ne zanemarjajo prehajanja med različnimi umetniškimi zvrstmi, zato je bilo v preteklih letih primerov, ko so bili poleg fotografij del razstave tudi skulpture ali celo slike.

1088 Budimpešta, ulica Brody Sandor. 36. | Spletna stran | Facebook

Okus prihajajočih dogodkov galerije TOBE:

– 9. april: Otvoritev razstave Inventarium | Facebook dogodek

Umetnostna galerija A.P./Hyggelig Specialty Cafe & Gallery

Sodobni prostor, ki ga je ustvarila slikarka Anita Püspök, nas lahko kot vakuum posrka iz vrveža bulvarja József Boulevard, kjer se lahko sprehajamo med najbolj vznemirljivimi umetninami ob oazi miru. Ideja, ki je zaživela lani, je prinesla resnično večnamensko mesto, kjer se sodobna umetnost in gastronomija prepletata.

Medtem ko se v galeriji menjajo razstave, med mizami v prijetni, mirni kavarni krožijo posebni napitki kavne kulture novega vala. Prijeten skupnostni prostor v skandinavskem slogu poleg razstav gosti tudi knjižne klube, bralne večere, umetniške delavnice in druge ustvarjalne programe.

1085 Budimpešta, József krt. 64. | Spletna stran | Facebook

Okus prihajajočih dogodkov A.P. From Art Gallery Budapest:

– 12. april: Stekloslikarska delavnica | Facebook dogodek

– 13. april: Delavnica cvetlične umetnosti/slikanja lišajev | Facebook dogodek

Premier Kultcafé

Premier Kultcafé je bil rojen v duhu sprejemanja in vključevanja in je znan kot največja invalidom prijazna skupnost in kulturni prostor v Evropi. Ker gre za kavarno, lahko tudi tisti, ki iščejo obilen zajtrk ali popoldansko siesto, najdejo, kar iščejo. Z uživanjem posebnih limonad, prvovrstnih sendvičev, solat in peciva lahko vsi podpiramo zaposlovanje invalidov.

A vrhunec Kultcaféja niso le kulinarični užitki, saj se kultura in umetnost pojavljata tudi za zidovi. Zato občasno na Kultúrplaccu organizirajo literarne večere, koncerte klasične in akustične pop glasbe, gledališke produkcije, likovne razstave, filmske projekcije in okrogle mize.

1085 Budimpešta, ulica Üllői 2-4. | Spletna stran | Facebook