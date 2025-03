Pravljični grad Zemplén je lahko prizorišče romantičnih porok

Grad Károlyi v Füzérradványju je popolna izbira, če iščete poročno prizorišče, ki resnično ustreza pravljici. Elegantno, zgodovinsko vzdušje in slikovita okolica gradu zagotavljata edinstveno okolje za romantično poroko. (x)

Karlov grad iz 16. stoletja, ki temelji na poznorenesančnih temeljih, je zasnoval Miklós Ybl po naročilu Ede Károlyi, medtem ko je njegova notranjost okrašena s pohištvom in priborom florentinskih mojstrov.Njegov 100 hektarjev velik angleški park je resnično čaroben zaradi več sto let lesenih velikanov, ribnikov, mostov čez potoke in posebnega podnebja regije.

Čudovito prenovljena notranjost stavbe patine izžareva veličastno vzdušje, medtem ko ogromen, urejen park ponuja čudovito priložnost za obrede na prostem in fotografiranje. Edinstvena arhitektura gradu zagotavlja, da je veliki dan resnično edinstveno in nepozabno doživetje. Ne glede na to, ali gre za majhen, intimen obred ali prijeten sprejem na prostem, je vse tukaj za popolno poroko!