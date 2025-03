Vse jazz: 5 posebnih glasbenih programov za pomlad v Budimpešti

Budimpešta je pravi raj za ljubitelje jazza, kjer lahko najdete vse odtenke žanra, od klasičnega do modernega. Zainteresirane čakajo koncerti, klubski večeri in festivali, pa naj bodo to svetovno znani izvajalci ali nastajajoči talenti.

Festival Jazzdor Strasbourg-Budimpešta (26.-29. marec 2025)

Festival Jazzdor s sedežem v Strasbourgu je že več kot tri desetletja in pol eden najpomembnejših dogodkov na evropski jazz sceni. Za Berlinom je Budimpešta drugo mesto, ki je vključeno v zunanja koncertna prizorišča festivala. Od 26. do 29. marca 2025 bo Opus Jazz Club gostil drugo budimpeštansko posebno edicijo Jazzdor Festivala, kjer se bo svet francoskega avtorskega jazza srečal z delom madžarskih in tujih umetnikov, povezanih z Budimpeštanskim glasbenim centrom. Na štirih koncertih bo nastopilo osem skupin, med njimi Christophe Monniot in Six Migrant Pieces, Bonbon Flamme, Kovász in Tariqa.

Glass of Jazz (24. april 2025)

Budimpeštanski jazz klub bo 24. aprila 2025 ponovno gostil zelo uspešen, zdaj že 22. večer Glass of Jazz. V koncertni dvorani bo seveda odlična domača zasedba zabavala ljubitelje vina in jazz glasbe. Na tem posebnem dogodku lahko ljubitelji odličnih vin spoznajo ljubitelje jazza in skupaj izkusijo, zakaj sta ta dva popoln par. Vse to v osrčju Budimpešte, na res kakovostnem prizorišču, uglašenem za jazz – in ta večer tudi za vino –, v Budimpeštanskem jazz klubu. Izkušenj tudi tokrat ne bo manjkalo!

JazzFest Budapest (27. april – 14. maj 2025)

JazzFest Budapest bo letos znova pripeljal najboljše domače in mednarodne jazz izvajalce na različne lokacije v prestolnici, da bi vsem ljubiteljem glasbe ponudil neprimerljive izkušnje. Festival poteka od 27. aprila do 14. maja in slavi raznolikost jazzovske zvrsti, z razburljivimi dogodki za vse starosti. V programu sodelujejo pomembni umetniki, kot sta Avishai Cohen Quintet in Dhafer Youssef. Koncerti potekajo na različnih prizoriščih, med drugim v gledališču Erkel, Eifflovi delavnici in Premier KultCafé. Festival želi predstaviti raznolikost jazza.

Mednarodni dan jazza (30. april 2025)

Novembra 2011 se je UNESCO odločil, da bo 30. april vsako leto praznoval kot mednarodni dan jazza kot priznanje za pomen krepitve medkulturnega dialoga in razumevanja skozi jazzovsko zvrst, ki zbližuje ljudi z vsega sveta. Doma je epicenter serije praznovanj vsako leto Budimpeštanski jazz klub, kjer občinstvo 30. aprila ponovno sprejmejo z brezplačnimi glasbenimi programi. Ob 20. uri Szakcsi Jr. Trio feat. Koncert bo imela formacija Kriszta Pocsai in Sándor Soso Lakatos, trio Józsefa Balázsa pa bo glavno nagrado čakal na Jam Sessionu po koncertu.

Jam Night (30. april – 5. maj 2025)

30. aprila in 5. maja bo v okviru JazzFesta znotraj obzidja Jedermanna potekal Jam Night. Festival je posebna priložnost za skupna glasbena srečanja med tujimi glasbeniki, ki nastopajo tisti dan ali pa so že/še vedno tukaj in domačimi odlikami, ki trajajo v noč. Temu očesu in ušesu smo lahko priča ob teh večerih, polnih neprimerljive vesele glasbe, na veliko veselje jazzovske javnosti. Gostitelji aprilskega zasedanja so glasbeniki programa Mednarodni dan jazza, večer 5. maja pa gostita korejski Gene Young Park New Trio in Péch Lóránt Trio.