Nova, brezplačna razstava Budimpešte vas pričakuje z ultra-modernimi svetlobnimi skulpturami in spektakularnimi umetniškimi deli

Umetniško življenje prestolnice postavlja na glavo najnovejša trojna razstava Galerije Virág Judit, ki je hkrati ultramoderna, sveža in je javnost v takšni obliki še ni videla.

Na razstavi so predstavljene svetlobne skulpture in freske umetniškega para NagyMolnár ter spektakularne skulpture Zsolta Árona Majorosa, zvezde mednarodne kulturne scene. Na razstavi si lahko javnost brezplačno ogleda tudi slike konec lanskega leta umrlega slikarja Károlyja Kelemena med 7. marcem in 16. aprilom. Razstavljena umetniška dela je mogoče kupiti.

Razstave in umetniki trojne razstave

Umetniški duo NagyMolnár v galerijo prinaša svoja najnovejša dela, svojo najbolj kompleksno razstavo doslej z naslovom Nove dimenzije. Fokus NagyMolnárjevega sveta je svetloba: ustvarjajo edinstvene svetlobne skulpture in freske, katerih vizualni elementi in barvna kompozicija očarajo gledalca.

Glavna tema del kiparja Zsolta Árona Majorosa je človeško telo, večinoma ustvarja artefakte in instalacije iz kovine. Njegovi impresivni, spektakularni artefakti iz plasti vplivajo tako na oči kot na psiho. Z nagrado Junior Prima nagrajeni umetnik zdaj prinaša novo interpretacijo svojih skulptur z ustvarjanjem notranje kontemplativne umirjenosti v svoji razstavi Imagination.

Poleg posebnih predmetov si lahko javnost ogleda tudi slike na trojni razstavi. V razstavnem prostoru bodo postavljene slike nagrajenega umetnika Mihályja Munkácsyja Károlyja Kelemena. Pred kratkim je umrl eden od madžarskih mojstrov nove avantgarde, tudi ta razstava je poklon njegovemu spominu.