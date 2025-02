5 čudovitih restavracij v Budimpešti in okolici za nepozabno valentinovo romanco

Najboljše restavracije in odlični gostinski lokali v Budimpešti in njeni okolici ponovno vabijo tiste, ki želijo na valentinovo proslaviti ljubezen z najokusnejšimi grižljaji.

Gostilna Simaliba Downtown

Simaliba Belvárosi Csárdá, ki se nahaja na ulici Piarista, v središču živahnega mestnega jedra, bo na valentinovo obdana z veliko romantike. Med 12. in 16. februarjem so okuse romantike prenovili v ekskluzivnih koktajlih in večerji s tremi hodi, ki so jo nadgradili s prijetnim okoljem. Ta nepozaben večer vam omogočijo kremna juha iz pečene topinamburja, pire krompir s tartufi in angusova pečenka z ganachejem iz foie gras ali, če želite, vrhunske piščančje prsi, ki jih na koncu dopolni še mangov mousse. Da pa zdravica ob tej posebni priložnosti ne bo manjkala, bo restavracija zaljubljence pogostila s kozarcem šampanjca.

1052 Budimpešta, ulica Piarista 6.

VAJ

Nobena enota VAJ, ki je znana po vsej Budimpešti, ne pozabi na valentinovo, saj vse tri lokacije pekarne ponujajo škatlo sladic za dva. Črni in beli srčki, ki se skrivajo v škatli, temeljijo na hrustljavi plasti linzerja in medtem ko belo srce vsebuje svilnato vanilijevo kremo, pistacijev ganache, pistacijev crisp in domačo jagodno marmelado, črna sladica vsebuje mousse iz mlečne čokolade, čokoladni crisp in karamelo iz pasijonke. Škatlice lahko prednaročite od začetka februarja, osebni prevzem v trgovinah VAJ pa med 14. in 16. februarjem, v omejenem številu pa jih najdete tudi pri Woltonu.

3 lokacije v Budimpešti

Dvorec Etyek

Ob valentinovem dvorec Etyek vabi pare na posebno gastronomsko doživetje le na dosegu roke od Budimpešte. Etyek, znan kot prestolniški vinograd, bo med 14. in 16. februarjem gostil poseben trihodni pairing meni, ki ga je zaradi skupne izkušnje vredno jesti s skupnega krožnika. Vzdušje dopolnjuje penina dobrodošlice, edinstvene jedi pa odlična vina. In da bo doživetje res nepozabno, lahko rezervirate tudi sobo s šampanjcem in hladnim zajtrkom. Rezervacije lahko opravite po elektronski pošti na event@etyekikuria.com ali po telefonu na +36305507470.

2091 Etyek, ulica Báthori 21.

Tapas Fino

Tapas Fino, ki se nahaja na beograjski obali, pričakuje pare, ki želijo praznovati valentinovo z obilico romantike. Elegantna notranjost v sredozemskem slogu je idealen kraj za intimen večer, prijazno in pozorno osebje pa poskrbi, da je vsaka podrobnost dovršena. Praznujte skupne trenutke s panoramskim pogledom na Donavo, osupljivim razgledom na hrib Gellért in Kip svobode, z roko v roki, medtem ko živa glasba, barviti in kreativni tapasi, španska vina in žgane pijače, nebeška Cava in koktajli za valentinovo naredijo vaše valentinovo nepozabno.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 24.

Schrödingerjeva mačka

Na valentinovo koktajl bar Schrödinger Macskája na ulici Kertész sprejme pare, ki želijo praznovati ob svečah. 14. februarja, s posebej za ta večer pripravljenim koktajlom v roki, lahko nazdravite ljubezni, romantiki ter prvemu in mnogim skupaj preživetim Valentinovim. Vzdušje ob svečah je le začetek večera, ki obljublja, da bo nepozaben in eleganten, ob 18. uri pa lahko vsak par pričakuje tudi majhno presenečenje, s katerim se lokal zahvaljuje, da je z njimi praznoval ta pomemben in trajen večer.

1073 Budimpešta, ulica Kertesz 42-44.