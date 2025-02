10+1 raznoliki brezplačni programi v Budimpešti letos februarja

Čeprav je zima še vedno v polnem teku, Budimpešta v februarju ponuja tudi veliko razburljivih in popolnoma brezplačnih programov. Razstave, pustni programi, koncerti in skupnostni dogodki vas čakajo na najboljših lokacijah v mestu. Pokažemo vam, kje lahko uživate v razcvetu kapitala, ne da bi porabili en sam forint!

Pokrovitelji ali ozadje glasbene zgodovine //Jókai Anna Szalon (5. februar 2025)

Diplomati, politiki, kralji, cerkveniki, aristokrati, državljani – vsi so pomembni akterji v glasbeni zgodovini. Oni so tisti, ki so naročali glasbena dela, podpirali skladatelje in ki jim univerzalna glasbena zgodovina veliko dolguje. Voditelj serije Vodna glasba, Gábor Eckhardt, z Lisztovo nagrado nagrajeni pianist, te ljudi obuja s svojim običajnim lahkim, prijetnim slogom s sodelovanjem mladih talentov. Vstop na dogodek je brezplačen, potrebna pa je prijava: info@budaipolgarikozosseg.hu

Artbridge: Raw and Real | Aliz Buzás, Katalin Eged Enikő, Sandra Poliakov //TELEP (6. februar – 8. marec 2025)

Tokrat se bodo v Galeriji Telep predstavile tri ilustratorke likov in tri močne ženske. Njihov vizualni svet in ustvarjalno vesolje je mogoče zlahka prepoznati in si ga zapomniti, njihov podpis pa je označen in edinstven. Medtem ko so njihova orodjarna, barva in oblika različni, so kljub temu podobni načinu izražanja ustvarjalne svobode. Aliz Buzás, Enikő Eged in Sandra Poliakov dajejo prosto pot svojim občutkom in mislim skozi jezik ilustracije. Razstavo si lahko ogledate do 8. marca, predstavljene ilustracije lahko kupite v spletni trgovini Artbridge.

Jazz Showcase //Müpa (7.-9. februar 2025)

Eden najpomembnejših evropskih sejmov z jazzovskimi talenti postaja polnoleten, saj Jazz Showcase že osemnajstič pozdravlja ljubitelje tega žanra. Na brezplačni prireditvi, ki se začne vsak dan ob 16.30, bo na oder ponovno stopilo šest izjemno obetavnih nadobudnih zasedb, ki jih je med številnimi prijavljenimi izbrala predžirija. Pred petdesetminutnimi koncerti razprave, ki jih vodi László Jazzkovács, pripomorejo k boljšemu spoznavanju mladih talentov.

A társasház – Razstava mladih ilustratorjev // Galerija Deák17 (7. februar – 1. marec 2025)

Kondominijska razstava predstavlja ustvarjalno raznolikost mladih ilustratorjev v obliki otroških knjig in nemih knjig. Naslov simbolizira bogastvo skupnostnega življenja in različna stališča, saj so vsi skozi povratne informacije o delu drug drugega črpali nove navdihe. Razstava daje obiskovalcem priložnost, da odkrijejo čarobnost skupnega ustvarjalnega procesa.

Pustna zabava v Róthéku | Spominska hiša Miksa Róth (8. februar 2025)

8. februarja so zainteresirani vabljeni v Spominsko hišo in zbirko Miksa Róth na brezplačno družinsko jutranjo in pustno zabavo. Tako mladi kot stari naj bi sodelovali v programu, ki se začne ob 10.30, da bi nekdanji dom Mikse Róth lahko napolnili z zabavo in petjem. Na igrivem zimskem poslovilnem dogodku lahko računate na ustvarjalne naloge, gibanje, ustvarjanje in zabavo. Program zahteva registracijo.

Karneval na Várkert Bazár (9. februar 2025)

Družine so na bazarju Várkert dobrodošle s celodnevnim pustnim dogodkom 9. februarja, kjer so lahko sodelovale v glasbenih programih, lutkovnih gledaliških predstavah in interaktivnih igrah. Čez dan seveda tudi obrti ne bodo zamudili in zavoljo frenetičnega vzdušja pridite v kostumu! Program je brezplačen, vendar je potrebna registracija.

Čopiči, potopljeni v kavo – Razstava Róberta Cziroka// Scruton VP. (do 16. februarja 2025)

Razstavo posebnih kavnih slik Róberta Cziroka lahko obiščete brezplačno, kjer oživijo ikonične figure prve generacije Zahoda –, naslikane s kavo. Edinstvena tehnika in vzdušje del zvesto odražata vzdušje takratnih kavarn, ki so bile med drugim živahna središča literarnega življenja.

Ženske v ospredju življenja: z Zsófio Mautner o toplini doma // Virág Benedek Ház (18. februar 2025)

Serija generacijskih pogovorov za izgradnjo skupnosti izključno za dame, v okviru katere lahko prisluhnemo pogovorom z navdihujočimi ženskami. V knjigi Zsófije Mautner „My village kitchen” poleg družinskih receptov naletimo tudi na nezgrešljive družinske zgodbe. V kolikšni meri in kako na nas vplivajo naši predniki in gastronomske izkušnje, ki jih od njih prejemamo? Kako eno živilo vpliva na naš občutek varnosti? Kako lahko ustvarimo mirno, družinsko vzdušje v našem hitrem življenju v velikem mestu? Vstop na dogodek je brezplačen, potrebna pa je prijava.

Evropske ljudske pravljice – Pripovedovanje zgodb za odrasle // Europe Point (18. februar 2025)

Dogodek ponuja vpogled v globlji pomen zgodb, zakoreninjenih v kulturah celine, ki oživljajo človeške izkušnje, želje in rešitve za življenjske izzive. Potopite se v čarobnost pravljic in izkusite, kako vam lahko te brezčasne zgodbe spregovorijo. Ta večer ni samo zabava, ampak tudi navdih za vse tiste, ki so odprti za skrite vsebine in skrivna sporočila pravljic. Povabljeni gostje: učiteljica zgodb Mária Bajzáth, raziskovalka zgodb in pisateljica dr. Ildikó Boldizsár, pesnik Péter Mészáros, govornik. Udeležba na dogodku je predmet prijave.

Noémi Szécsi: Jókai in ženske – predstavitev knjige // Magvető Café (18. februar 2025)

Tímea Turi se pogovarja z Noémi Szécsi ob 200. obletnici rojstva Mórja Jókaija. Mór Jókai je bila najljubša avtorica prvih redno bralnih generacij madžarskih žensk, ki so se med moškimi pisatelji (morda vse od takrat) obrnile k ženskam z nezainteresiranostjo brez primere. Zvečer dobimo vpogled v to, kako so ženske v Jókaijevem življenju vplivale na njegov pisateljski svet. Česa je stokrat napisal in česa se človek, ki je nekoč s svojimi deli oblikoval zavest milijonov, ni hotel zavedati? In kako so se protagonisti njegovega življenja želeli pojaviti v legendi o velikem pisatelju? Noémi Szécsi je to „Jókai novel” napisala s strastjo do pisateljice, vendar z objektivnostjo, ki razblinja legende, z vidika ženske zgodovine.

+1 Brezplačni dnevi družinskih muzejev

Dobra novica za muzejsko ljubeče družine: praksa brezplačnih družinskih dni se bo nadaljevala tudi v letu 2025. Od letos lahko družine vsako drugo soboto v mesecu brezplačno obiščejo stalne razstave v štirih ustanovah v prestolnici, Muzeju lepih umetnosti, Madžarski narodni galeriji, Vasarelyjevem muzeju in Muzeju azijske umetnosti Ferenc Hopp. Vstop je brezplačen za otroke, mlajše od 6 let in starejše od 70 let, ob državnih praznikih pa je brezplačen za vse.