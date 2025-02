7 raznolikih filmskih festivalov v Budimpešti, ki vam prinašajo najboljše filme zadnjih let

Februar in marec se vrtita okoli filmov v prestolnici – in ne katere koli vrste! Zainteresirani si lahko ogledajo najboljša filmska dela preteklega obdobja, ki se lahko na krilih filmov podajo na potovanje po državah in desetletjih.

Madžarska filmska revija //Corvin Mozi (3.-9. februar 2025)

Madžarska filmska revija se vrača po 13 letih! Eden najprestižnejših filmskih festivalov v državi tradicionalno poteka v prvem tednu februarja, številne nagrade pa prejmejo najboljši madžarski filmski ustvarjalci. Februar 3-9. v dvoranah Kina Corvin si lahko ogledate med 150 izbranimi tekmovalnimi filmi, za ceno vstopnice le 1000 HUF. Ustvarjalci so med drugim nagrajeni v kategorijah igrani film, dokumentarni film in animirani film, zato ljubitelje filma čaka zelo raznolik izbor.

Dnevi kinematografskega filma // na več lokacijah (vsi februar)

Največji uspeh v Cannesu in Berlinu domačim filmskim ljubiteljem prinašajo 14. filmski dnevi Mozinet. Do marca si lahko zainteresirani ogledajo najnovejša prelomna, razdiralna ali občinstvu priljubljena dela po vsej državi, veliko pred uradnimi kinematografskimi projekcijami, tako na podeželju kot v Budimpešti. Februarja (v prestolnici 5. februarja, v Kinu Puškin) bo na mizi gangsterski muzikal Emilia Pérez, ki pripoveduje o strasti in samoidentiteti, v glavnih vlogah pa nastopata Selena Gomez in Zoe Saldana.

Češki filmski karneval//Kino Toldi (5. – 9. februar 2025)

V organizaciji Češkega centra v Budimpešti lahko ljubitelji filma v okviru češkega filmskega karnevala spoznajo najboljša in najnovejša dela današnje češke kinematografije. Priljubljena češka filmska kritika je od 5. do 9. februarja. bo potekala na običajni lokaciji, v kinu Toldi. Občinstvo si lahko ogleda šest vznemirljivih del iz filmske produkcije preteklih let, ki so prikazana v izvirnem jeziku, z madžarskimi in angleškimi podnapisi. Po nekaj filmskih projekcijah režiserji pripovedujejo o rojstvu filma.

Filmski festival Doku7 // K11 (6. februar – 20. marec 2025)

Vsak četrtek med 6. februarjem in 20. marcem si lahko na K11 ogledamo nagrajene dokumentarne filme! V okviru Doku7 2025 si lahko občinstvo ogleda mednarodne filme, ki predstavljajo zgodbe vsakdanjih junakov, ki živijo med nami. Na primer, lahko izvemo zgodbo o 14-letnem iranskem pastirčku Amirju (sester ne bom izdal) in lahko spremljamo vzpon nogometne ekipe majhne islandske ribiške vasice (Naš mali domači teren). Vstopnina za projekcije je 1000 HUF.

Festival neodvisnega filma v Budimpešti // Manyi (9. februar 2025)

Leta 2025 bo na novi lokaciji potekal Festival neodvisnega filma v Budimpešti: 9. februarja od 18.30 se odpravite na Manyijevo kulturno delavnico, če si želite ogledati kvaliteten filmski izbor. Skupaj so si lahko ogledali osem izbranih filmov, ki predstavljajo različne žanre, sloge in teme, zato so popolnoma primerni za slikanje pristne slike raznolikega sveta neodvisnih filmov. Filmi so prikazani v angleščini ali z angleškimi podnapisi.

Dnevi frankofonskega filma // na dveh lokacijah (27. februar – 9. marec 2025)

Letos bodo med 27. februarjem in 9. marcem potekali 15. dnevi frankofonskega filma, v okviru katerih si bo madžarsko občinstvo lahko ogledalo 23 sodobnih frankofonskih del v izvirnem jeziku, z madžarskimi podnapisi, v Narodnem filmskem gledališču Uránia in Francoskem inštitutu v Budimpešti. Več filmov je bilo uspešnih na največjih filmskih festivalih (Berlin, Cannes, Benetke).

Budimpeštanski dnevi arhitekturnega filma // Toldi Mozi (20.-23. marec 2025)

KÉK – Kortárs Építészeti Központ že 17. organizira Budimpeštanske arhitekturne filmske dneve z namenom, da zainteresiranim posreduje najboljše arhitekturne in urbane filme zadnjih let. Letošnji festival bo od 20. do 23. marca ponovno gostil kino Toldi. med, poleg tega pa je stičišče profesionalcev in ljubiteljev filma. Vstopnice boste lahko zamenjali vnaprej od 6. marca.