5 razburljivih razstav v Budimpešti za februar in marec

Tudi v prvih mesecih leta ne bomo brez očarljivih razstav v Budimpešti. Številne dolgo pričakovane občasne razstave vas zvabijo v razstavne prostore in muzeje prestolnice ter vabijo na edinstveno kulturno doživetje.

Naš gost je gugalni konj//Madžarski muzej trgovine in gostinstva (do 2. marca 2025)

Z zavestnim strokovnim in zbirateljskim delom je zgradil svojo zbirko tisočih del, ki jih je dr. „Slinging World” poimenoval. Mária Ladó in dr. Imre Ferenc Tóth. V zadnjem desetletju in pol je bil raznolik svet gugalnih konj predstavljen na 17 razstavah, vedno s posebej izbranimi artefakti, ki so, razporejeni v skupne instalacije, nosili značilna sporočila. Zbiratelji dajejo velik poudarek deljenju znanja o gugalnih konjih in njihovih raziskovalnih rezultatov, s katerimi obiskovalce opozarjajo na družbeno in ekonomsko vlogo, tehnične značilnosti, mednarodne povezave, literarne odtise gugalnih konj.

Potepanja – Ország Lili v Kiscell // Fővárosi Képtár (do 6. aprila 2025)

Dolgoletna cerkvena dvorana muzeja Kiscelli iz 18. stoletja gosti razstavo Potepanja Országa Lilija. Razstavni prostor je simbolično povezan tudi z umetnikovim opusom, v katerem je bil poseben poudarek dan odnosu med zgodovino in spominom, procesom individualnega in kulturnega spomina. Razstava gleda na opus s specifičnega vidika: z izjemo ene ali dveh izjem si lahko v zbirki Kapitalske galerije ogledamo dela Ország Lili, ki se vrtijo okoli gradnje in uničevanja, sakralnega in profanega prepleta ter zlaganja plasti preteklosti.

Folk Fashion – Moda in Folklore // Hagyományok Háza (13. februar – 30. oktober 2025)

Nova občasna razstava Hiše tradicij, Folk Fashion – Fashion a folklore, daje vpogled v poseben, brezčasen odnos med madžarsko ljudsko umetnostjo in modo. Razstava prikazuje, kako sta oblikovanje in motiv ljudske kulture navdihovala delo modnih oblikovalcev od začetka 20. stoletja do danes. Razstava se osredotoča na bogate tekstilne kolekcije Hiše izročil, pa tudi na oblačila in osebne zgodbe zasebnih zbirateljev in muzejev. Zainteresirani lahko naletijo na ikonične zgodbe, kot je zbirka kopalk Lea Gottlieb Muzeja oblikovanja Holon v Izraelu ali uniforme olimpijskih iger v Londonu, okrašene z motivi Kalotaszega.

LISTEN. – Glasbeno potovanje okoli sveta //Hiša madžarske glasbe (od marca 2025)

Kmalu odprta nova občasna razstava Hiše madžarske glasbe vabi obiskovalce na neverjetno glasbeno potovanje, da odkrijejo žive, posebne glasbene tradicije našega planeta, od Gruzije do Belizeja do Krete, od Patagonije do Islandije do Indije in daleč onkraj. Razstava, ki je odprta do avgusta, je edinstven poskus, kako lahko film oblikujemo v vznemirljivo razstavo. Filmi, posneti v več kot 30 državah z več kot 100 umetniki, prikazujejo živo glasbo na intimen način, ko gostujemo po čudovitih krajih in kulturah Zemlje. Poleg projekcij je velik poudarek tudi na napravah in instalacijah, ki podpirajo veččutno izkušnjo. Vstopnice so zdaj na voljo.

Peter Lindbergh – Otvoritvena razstava Budimpeštanskega fotografskega festivala //Umetnostna galerija (29. marec – 22. junij 2025)

Letos se bo v Műcsarnoku odprl Budimpeštanski fotografski festival z razstavo legendarnega nemškega modnega fotografa Petra Lindbergha (1944-2019). Peter Lindbergh je eden izmed predstavnikov modne fotografije, o katerih se največ govori že od osemdesetih let prejšnjega stoletja. Kot pionir v fotografiji je želel z minimalističnimi orodji ujeti brezčasen značaj, koncept lepote pa je reinterpretiral s svojo individualno vizijo. Več kot 50 fotografij razstave je vključevalo številne znane posnetke, vključno z mednarodno priznanim posnetkom iz leta 1988 za ameriški Vogue, na katerem je mogoče videti šest fotomodelov, ki na plaži nezavedno nosijo preproste bele srajce.