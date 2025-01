Februarski gastronomski seznam: 5 odličnih krajev za ogled Budimpešte

Jedača, pijača in ples so skoraj neločljivi od zimskega poslovilnega karnevala, zato se vrzite na februarski gastronomski bucket list in okusite Budimpešto!

Sladki medvedek (februarski vikendi)

Carnival Pipe Cake Weekends, dogodek, ki je vsako leto bolj priljubljen v pekarni Édesa Mackója, že petič sladka življenja prebivalcev prestolnice. Zaradi letošnjega dolgega pustnega časa je še več priložnosti za okušanje sezonskih kürtősfönky in kavnih specialitet, ki sodijo zraven. Glavni junaki prvega februarskega vikenda bodo brezplačni krofi in dimničarji, sledili pa bodo dnevi dimniških krofov 8. in 9. februarja. Med 14. in 16. februarjem bodo za sladkosnede pripravili valentinovo, da bo zadnji vikend v mesecu končno zapolnjen s pogostitvijo veganskih krofov.

1146 Budimpešta, Zoo Boulevard 14-16.

Tereza: Pustni festival (13.-16. februar 2025)

Od 13. do 16. februarja bo v mehiškem kotičku osrčja Budimpešte, Terezi, zaživelo karnevalsko vzdušje. Med štiridnevnim pustnim rajanjem se združijo mehiška kultura, ples in gastronomija, posuti z obilico pustne zabave. Za četrtkovo ogrevanje lahko poskusite Terezine nebeške jedi ob glasbi skupine Los Koyotes, skupaj s ponudbo koktajlov, ki se ji ni mogoče upreti, in tekmovanjem v večernih kostumih. V petek bodo poleg valentinovega ozračje razgrele latino vinilne plošče Eszter Tücsök, konec tedna bo Renátó Burai izvajal akustično glasbo, otroci pa lahko pustni čas okronajo z lomljenjem pinjate.

1065 Budimpešta, ulica Nagymező 3.

Coffee Bar Bazaar (15.-16. februar 2025)

Med 15. in 16. februarjem bo v stavbi Millenáris B potekal jubilejni Kavarniški bazar, ki bo potekal že petnajstič. Na odločilnem dogodku domačega kavnega in barskega sveta bo tudi tokrat na ogled najboljše iz sveta kave ter najnovejši aparati, naprave in pražarne kave. Ljubitelji kave lahko poskusite specialitete razstavljavcev z eno vstopnico. V največji kavarni v državi goste čaka tudi pravo žurersko vzdušje, manjkalo pa ne bo niti tekmovanj, ekskluzivnih degustacij, mojstrskih tečajev in presenečenj.

1024 Budimpešta, ulica Kis Rókus 16-20.

S panoramskim pogledom v ozadje: 360 Bar (cel februar)

Zasluženo ena najbolj priljubljenih streh v prestolnici, 360 Bar gurmanov na vrh mesta ne zvabi le s čudovitimi razgledi in ogrevanimi igluji, temveč tudi z omamno aromo mehko topljenega sira. To zimo lahko panoramo prestolnice okronate s švicarskim sirovim fondijem, klasične okuse pa povzdignete na eterično raven s serrano čipsom in tartufi. Ob topljenih sirih, popečenih kruhovih kockah in hrustljavih domačih kislih kumaricah seveda ne manjka okusnih vin. Če nas poslušate, proslavite konec letošnje zime s takšnimi nebeškimi jedmi, malo bližje oblakom!

1061 Budimpešta, ulica Andrássy 39. | Spletna stran | Facebook

Dnevi Nutelle v SUGAR! v trgovini (7.-9. februar 2025)

Zvesti tradiciji lahko letos mednarodne dneve Nutelle praznujemo med 7. in 9. februarjem. V živahnem raju sladkarij na ulici Paulay Ede, SUGAR! shop, se lahko spet tri dni žrtvujete na oltarju slaščic in sladic, prepojenih z Nutello. SLADKOR! Ponudba desetih vrst Nutella tort, mini tort, sladolednih šejkov, sladic, piškotov, vroče čokolade, makaronov in vafljev bo poskrbela za neprimerljivo izkušnjo Nutelle, ki navdušuje tako oči kot brbončice. Če se imate za velikega oboževalca Nutelle, potem drugi februarski vikend CUKRI! Vaše mesto je v trgovini!

1061 Budimpešta, ulica Paulaja Edeja 48.