5 sijajnih gastro lokalov v Budimpešti, kjer je zajtrk vrhunec dneva

Budimpešta je polna razburljivih zajtrkovalnic, kjer lahko dan začnete z resnično posebnimi jedmi. Ne glede na to, ali gre za obilen brunch, zdrav smoothie bowl ali klasičen madžarski zajtrk, nekaj je gotovo: zajtrk je za njih vrhunec dneva.

Kavarna Csáklit

Na obrobju prestolnice, v kraju Rákosszentmihály, obiskovalce pričakuje odmaknjena zajtrkovalnica z domačim vzdušjem, kjer je zajtrk zares posebno doživetje. V tem prijetnem mestu za zajtrk lahko izbirate med klasičnimi jedmi, kot sta Eggs Benedict in polnjen kruh, lahko pa najdete tudi specialitete, kot je njihov ljubezenski otrok, Bundás Beni. Za dve vrsti kave za začetek dneva poskrbi pražarna kave Warda, pecivo pa sveže pripravi lastna slaščičarka. Csáklit je odlična izbira za tiste, ki želijo vsak dan v tednu uživati v zajtrku v tihem in mirnem okolju.

1116 Budimpešta, ulica Nonn János 3.

Bartók – jutro. opoldne. zvečer

Bartók – jutro. opoldne. zvečer je steber vedno večjega gastro prizorišča živahnega Bartók Béla út, ki zagotavlja hranljivo hrano, okusne pijače in sproščeno vzdušje – ne glede na čas dneva, ki ga obiščete. Bartók je prava zakladnica okusov, od božanskih in zdravih brunch jedi v vseh barvah mavrice, posebnega menija za kosila do široke palete tapasov. Bartók kot gastropub ponuja tudi širok izbor madžarskih vin in žganih pijač, vendar se je vredno ustaviti tudi na prvi črni kavi dneva.

1114 Budimpešta, ulica Bartók Béla 9.

ZILEAT Brunch&Bistro

Budimpeštanski brunch spot se skriva v pritličju najožje stanovanjske hiše v mestu, kjer lahko že od poldneva potešite lakoto z bistrojskimi jedmi. Za tiste, ki pozno vstajajo, je do 15. ure odprta zakladnica čudovitih zajtrkov, med katerimi bi izpostavili možnosti z modnimi imeni English Breakfast, Brekky bacon pancake in Pistachio French Toast: angleški zajtrk ne potrebuje predstavitve, Brekky bacon palačinka je ameriški zajtrk z ocvrtimi jajci in palačinkami s slanino, medtem ko Pistacijev francoski toast vsebuje okusno kombinacijo domače pistacijeve kreme in malinovega coulisa (sadne omake).

1013 Budimpešta, ulica Döbrentei 22.

Kuglóf

Če ste v središču mesta in iščete prijeten kraj za malico, je Kuglóf Bistro odlična izbira. Bistro, ki se nahaja pod arkadami ulice Piarista köz, ki se odpira z ulice Váci, vsako jutro sprejme svoje goste s sveže pečenim pecivom, kot sta okusna babka in kuglóff. Na meniju so tudi klasične brunch jedi: losos Eggs Benedict, lahke solate in okusni sendviči. Posebno vzdušje lokala naredi še prijetnejše zaradi terase s pogledom na Donavo, kjer lahko uživate ob skodelici edinstveno pražene kave ‘Csokis Kuglóf’.

1052 Budimpešta, Piarista köz 1.

Rajkai Espresso

Rajkai Espresso je zaklad v Vízivárosu, ki so ga odprli lani, kjer lahko izbirate med najokusnejšimi jedmi za malico in pijačo za začetek dneva ves dan. Zjutraj nas prebudijo božanske arome posebnih kav, ki jih praži lokalna Bagira in pripravijo z aparatom za espresso La Marzocco, pa tudi nebeški okusi lokalnih tort in sendvičev. Jasna zvezda njihovega novega brunch menija je B.E.C. bagel, ki ga hrustljava slanina, topljeni sir in mehka umešana jajca iz dveh jajc naredijo prav posebno. Priporočamo tudi rajsko zveneči Rajkai Benedict s kremo iz tartufov in jurčkov!

1011 Budimpešta, Šolska ulica 36.