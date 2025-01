6 čarobnih destinacij za zimska potepanja po Bakonybélu in okolici

Vas, ki se nahaja v osrčju gorovja Bakony, v dolini, obdani z gorami, ni samo edinstvena destinacija v toplejših mesecih leta, temveč ponuja nešteto zanimivosti tudi v najhladnejših mesecih. Bakonybél, ki je poln tako pohodniških poti kot kulturnih znamenitosti, je odlična destinacija, če želite nekaj časa preživeti v naravi, stran od mestnega hrupa.

Samostan svetega Mavricija

Zgodovino samostana, ki ga je leta 1018 ustanovil kralj sv. Štefan, zaznamujejo številni izjemni dogodki, med njimi eden najbolj znanih madžarskih svetnikov, sv. Gellért, ki je tu živel kot puščavnik 7 let. Današnja cerkev je bila posvečena leta 1754, a je usoden požar uničil večji del stavbe, takratni obnovi pa so sledile številne manjše prenove. Samostan, ki trenutno služi kot dom 8 benediktinskih menihov, je danes postal pomembno kulturno in upravno središče, kjer obiskovalce pričakujejo z različnimi programi: program vključuje delavnice, pogovore in koncerte, o katerih lahko izveste na spletni strani , februarja pa bo v ospredju karneval in praznovanje porok.

8427 Bakonybél, trg Saint Gellért 1.

Hiša gozdov

Ob prenovi nekdanjega kompleksa gospodarskih poslopij opatije Zirc je v nekdanji kašči nastala naravovarstvena in gozdarska zbirka, ki skozi risbo predstavlja živalski svet Bakonov, značilnosti gora in naravne znamenitosti, značilne za to območje. široka razstava. V pritlični sobi lahko izveste vse o geološki preteklosti, kamninah in zanimivih geoloških pojavih pokrajine, v zgornjem nadstropju pa lahko spoznate trike gozdarske, lovske in lesarske obrti ter se tudi ogrejete, če si zaželite programa v zaprtih prostorih med tvoje potovanje.

Obisk Hiše gozdov je možen samo v skupinah (10+ oseb) po predhodni prijavi.

8427 Bakonybél, trg Saint Gellért 9.

Jezero Hubertlaki

Jezero Hubertlaki, ki pričara poseben pogled na jezero Gyilkos v Transilvaniji, na večini turističnih slik vedno sije v svojem jesenskem sijaju, a se ga splača obiskati tudi sredi zime, saj se v tem času pokaže s povsem druge plati. Jezero, ki je bilo umetno ustvarjeno sredi osemdesetih let 20. stoletja za oskrbo z vodo tam živečih živali, je na več mestih prelomljeno s štori posekanih dreves. Razlog za to je, da je bil na mestu jezera nekoč jelšev gozd, zato ima tako romantično okolje.

Sveti vodnjak

Sveti vodnjak, znan tudi kot Jantarni vodnjak, še vedno ohranja spomin na dva svetnika, ki sta imela pomembno vlogo v zgodovini Bakonybéla: po legendi sta tako sveti Günther kot sveti Gellért preživela nekaj let kot puščavnika v samostanu v bližini . Vaščani so jim v čast leta 1826 na njihovem priljubljenem počivališču najprej postavili kapelico, ki jo je v 19. stoletju nadomestila še danes vidna zgradba s slogovnimi značilnostmi angleške romantike. Pred kapelico tečejo trije izviri, ki napajajo tu pravljično jezerce, povezuje pa jih kamnit vodnjak. Ob majhni stavbi je vidna skalna razpoka, ki jo varuje kip Lurške Marije, kjer je nekoč verjetno stala puščavnica, za kapelo pa romarje čaka postaja s 14 podobami in kalvarija.

Panonska zvezda

Pannonova zvezda v regiji Bakonybél obljublja vznemirljivo destinacijo, ne le za tiste, ki jih zanima astronomija, s svojo 400 kvadratnih metrov veliko razstavo o zgodovini astronomije, najsodobnejšim planetarijem v državi in razburljivim parkom teleskopov. V nočnih programih, za katere je potrebna predhodna prijava, je poleg laserske konstelacijske predstave možno opazovati nebo s teleskopom v kupoli, podnevi pa na ogled razstava astronomije in raziskovanja vesolja, filmi planetarij, film V 3D kinu predvajajo Štoparski vodnik po Marsu, v observatoriju pa nas čakajo štirje posebni teleskopi.

8427 Bakonybél, St. Gellertov trg 9.

soteska Cuha

Če bi se radi podali na daljši pohod v okolici, raziščite čarobno pokrajino soteske Cuhe. Krožno turo lahko začnete nedaleč od železniške postaje Vinye, na začetku katere, ko pridete na drugi breg Cuhe. potok, vas čaka lepo počivališče. Ob potoku pot obarvajo v skalo skrite jame ter lepo urejen železniški viadukt in predori. Najtežji del poti je strm vzpon na goro Kopasz, a v zameno za trdo delo so lahko uživali v razgledu čez jase in polja na vrhu gore.