5 noro pustnih dogodkov po deželi za februar

Pustni čas je spet tu, zato je po vsej državi nešteto razburljivih programov in festivalov, kjer se lahko poklonite starim običajem, si nadenete pustne kostume ali pa ta letni čas proslavite s sijajnimi krofi.

Gastronomija: Pustni vikend // Badacsony (8.-9. februar 2025)

Odkrijte jesensko-zimski Badacsony peš ali na dveh kolesih in uživajte v okusih pokrajine! Sezonske sestavine, lokalna kulinarika, predani gostitelji in aktivno raziskovanje vas čakajo na Gastrohegy vikendih vse leto. Prvi Gastronomski vikend v novem letu bo v znamenju norčij, barv in veselja, ki se prikradejo v februar, ter seveda krofov, zato obiskovalce poleg odličnega kolesarskega programa in običajnih gastronomskih užitkov čaka še več dobrot. Letos goste čaka več lokacij kot kdaj koli prej, 7 glavnih lokacij in 6 dodatnih lokacij.

Srečanje požrešnih krofov // Monor (9. februar 2025)

KultPince, ki se nahaja v Monorju, letos pričakuje pustne obiskovalce s smehom, dobro voljo in nebeškim pridihom bora, saj bo 9. februarja 2025 od 13. ure dalje XIII. Tradicionalno Srečanje požrešnih krofov v organizaciji Lions kluba Monor Hegyessy bo potekalo prvič. Poseben sezonski dogodek ne služi le kot čudovito gastronomsko doživetje, temveč ima tudi dobrodelen namen, saj bo izkupiček dobrodelne peke krofov namenjen družinam v stiski. Poleg božanskega testeninskega čudeža otroke čaka tekmovanje v pustnih kostumih.

Zimsko pustno popoldne z Mohács Busókom // Bugyi (15. februar 2025)

Mohaške avtobuse lahko tudi letos srečate v naselju Bugyi: 15. februarja lahko z njimi preženete mraz in zimo v okviru pravega pustnega popoldneva. Med programom lahko izveste vse o zgodovini avtobusnega pohoda, poskrbljeno pa je tudi za prikaz izrezovanja mask, skupne plesne urice, peko zimske pogače in degustacijo pustnih krofov. Za nepozabno vzdušje se lahko oblečete tudi v kostum busó, preizkusite klopotce in zvončke ter doživite posebno tradicijo v največji meri.

Pustovanje v kletarski vasi Hajós (22. 2. 2025)

Izjemno uspešno žegnanje od zime bo po lanskem debiju letos zadnjo soboto v februarju, ko vas Hajós kleti preveva pustno vznemirjenje. Ves dan bo gostiteljska klet na več postajah gostila dve kleti, poleg pokušine odličnih vin pa boste izvedeli tudi marsikatero zanimivost o vsakem kraju. K nebeškim pijačam se seveda prileže tudi posebna jed: poleg specialitete iz želodca je na meniju tudi klasičen pustni krof.

Mohács Busójárás (27. februar – 4. marec 2025)

Letos bo med 27. februarjem in 4. marcem potekal legendarni Mohács busó march, ki s svojim živahnim vzdušjem in individualnimi tradicijami obljublja nepogrešljiv program. Na najstarejšem zimskem karnevalu v državi se več sto zamaskiranih avtobusov za šest dni poslavlja od mrzlih mesecev, poleg parade pa za obiskovalce pripravljajo tudi nešteto razburljivih dogodkov. Pester program se bo osredotočal na okuse in tradicijo Mohača, vključno s plesno dvorano, degustacijo hrane, obiski delavnic, koncerti in celo obrtnim sejmom.