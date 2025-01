Frida Kahlo v Budimpešti: Program 5+1, kjer oživi življenje ikoničnega umetnika

Fride Kahlo ni treba predstavljati; v zadnjih letih so vsi programi, povezani s slikarko, uživali izjemno popularnost po vsej državi. Od poglobljenih razstav do spektakularnih plesnih produkcij, zbrali smo naše priljubljene iz prestolnice!

Španski klub: Frida v Granadi // Granada Spanish Language School (7. februar 2025)

Začasna razstava hiše Mai Manó je ponudila veliko novih informacij o prebivalcih legendarne Modre hiše, njihovem življenju in odnosih. Med spomini in skrbno varovanimi zakladi krhkega komaj pol stoletja trajajočega obstoja se je pojavilo več znanih in malo znanih ljudi, ki so vsi zaznamovali Fridino življenje in umetnost. Spoznajmo jih tudi mi! Med predstavo obiščemo Coyoacán, da se približamo legendi in zgodovinski resničnosti. V madžarščini bo predavala Judit Sárosdy, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka.

Zbirka fotografij Fride Kahlo // Hiša Mai Manó (do 9. februarja 2025)

Odkrijte intimnejšo plat življenja in ustvarjalnega sveta ikoničnega mehiškega slikarja na začasni razstavi v hiši Mai Manó! Potujoča razstava, ki je obkrožila svet, predstavlja doslej neobjavljene fotografije, ki ponujajo pogled v zakulisje osebnega in umetniškega življenja Fride Kahlo. Skozi fotografije lahko spoznamo umetničine odnose, trpljenje, boje in vire navdiha, ki so definirali njen edinstven slog. Razstava Fride Kahlo ne izpostavlja le kot slikarko, ampak tudi kot osebo, ki je svoje življenje in dela napolnila z globokimi čustvi in strastjo.

Nickolas Muray in Frida Kahlo v Modri hiši, 1939. Vir: Arhiv Diega Rivere in Fride Kahlo/Današnja vilinska hiša

Balada o Fridi Kahlo // RS9 Theatre (17. februar 2025)

Frida Kahlo je ena najnenavadnejših slikark dvajsetega stoletja, njegova najvznemirljivejša ženska, njegova najvplivnejša, edinstvena umetnica, ki je sledila poti, ki je bila edinstvena zanjo. V bistvu dva pola, ki se močno dopolnjujeta, določata njegovo življenje in s tem tudi njegova dela: žejna želja po življenju in bolečina, ki ga spremlja že od zgodnjega otroštva. Predstava Gledališča RS9, ki v veliki meri temelji na Fridinih spisih, delih in Lorcovih besedilih, skuša v subjektivno vzdušje ujeti to edinstveno, izjemno življenjsko pot.

Frida, muza življenja // Nacionalni plesni teater (21., 22. februar 2025)

Spektakularna predstava Duda Éva Company, ki raziskuje življenje in umetnost Fride Kahlo, popelje gledalce v eksotični sanjski svet s pomočjo glasbe, filmov in plesa. Plesne podobe kot nenavadno vodeno potovanje razkrivajo lepote in izzive ženske usode, strastne ljubezenske zgodbe, karnevalsko vzdušje in odločilen trenutek v Fridinem življenju.

Frida Immersive Exhibition // Dvorana Lumiere (do 4. maja 2025)

Odkrijte strast in ustvarjalnost ikoničnega umetnika na novi poglobljeni razstavi v dvorani Lumiere, ki vključuje 360-stopinjske projekcije ter vznemirljiv svet glasbe in slik. Fridino življenje in umetnost se bosta do 4. maja odvijala v še nikoli videni muzejski izkušnji. Za več informacij spremljajte Facebook dogodek!

+1 pustna zabava: Pustovanje na Terezijah (13.-16. 2. 2025)

Od 13. do 16. februarja bo v mehiškem kotičku osrčja Budimpešte, Terezi, zaživelo karnevalsko vzdušje. Med štiridnevnim pustnim rajanjem se združijo mehiška kultura, ples in gastronomija, posuti z obilico pustne zabave. Za četrtkovo ogrevanje lahko poskusite Terezine nebeške jedi ob glasbi Los Koyotes, skupaj s ponudbo koktajlov, ki se ji ni mogoče upreti. Organizirali bodo tudi tekmovanje v kostumih, kjer boste zagotovo zmagali s Fridinim kostumom! Programe za ostale dni najdete na dogodku.