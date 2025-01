5 zabavnih indoor programov v Budimpešti, ki bodo popestrili sive zimske dni

Budimpešta ponuja nešteto razburljivih notranjih programov za tiste, ki želijo smiselno preživeti prosti čas. Ne glede na to, ali gre za sobe pobega, plezanje po stenah ali posebne sprehode, prestolnica ponuja interaktivne možnosti za rekreacijo za vse starosti. Odkrijte ga skupaj!

Flow Boulder

Preizkusite najbolj sončno plezalno steno v mestu! Flow Boulder ponuja 1200 kvadratnih metrov sončnih, prostornih površin, več kot 100 balvanov in 10 trenerjev za plezalne navdušence in tiste, ki se s tem športom šele spoznavajo. Nekaj je gotovo: balvani, ki se obnavljajo vsak teden, zagotavljajo nenehne izzive in priložnosti za razvoj. Balvansko plezanje je individualna zvrst plezanja, varovanje z vrvjo ni potrebno, saj penasta podloga ščiti plezalce pred padci. Na plezalnih stenah boste našli barvno kodirane smeri, vsaka težavnostna stopnja je označena z drugo barvo, tako da lahko vsak od začetnikov do naprednih najde zahtevno progo zase. V stenskem plezanju se lahko preizkusite vse dni v tednu, sami ali v skupini!

1117 Budimpešta, ulica Hengermalom 19-21.

Bar in soba pobega Neverland

8 sob pobega v Neverlandu vas čaka z edinstvenimi zgodbami in izzivi, pa naj gre za zgodbe znane iz televizijskih serij in filmov, azteških grobnic, Černobila ali različnih čarobnih svetov. Ko vstopite skozi vrata, vas bodo takoj očarale osupljive podrobnosti setov in vznemirljivost vsake zgodbe, saj morate rešiti edinstvene uganke, da pobegnete. Vsaka soba zahteva različne veščine: brez logike, timskega dela in ustvarjalnosti ne boste mogli napredovati. To doživetje vas vabi na nepozabno avanturo, na koncu katere je vredno poskusiti Neverlandove neapeljske pice iz kislega testa in posebne različice koktajlov!

1074 Budimpešta, ulica Dohány 22-24.

GamekaLand

Odkrijte prvo evropsko tekmovanje parov, kjer razburljivost televizijskih iger oživi! Ni vam treba biti slaven in se preseliti v dvorec, da bi izkusili adrenalinski naval tekmovanja – zdaj ste lahko tudi vi del te edinstvene izkušnje. Kdo se bolje znajde v Zbornici čutov v trdi temi, kjer je treba otipati predmete? Kdo bo rešil skrivnosti galaksije med zvezdami? GamekaLand, ki so ga odprli maja, se nahaja na 390 kvadratnih metrih, v VI. Nahaja se v središču četrti, s paketi za 4, 6 ali celo 8 oseb, s časom igranja 2-3 ure. Igre nudijo idealno rekreacijo za skupine prijateljev, družine, poslovne ekipe in pare. Udeležba je priporočljiva od 10. leta naprej.

1065 Budimpešta, ulica Nagymező 68.

Čas Heist

Če si v mrzlih dneh zaželite česa bolj razburljivega od lenarjenja na kavču, potem obiščite Time Heist! Ekipa Time Heist pričaka vso družino s sobami pobega, ki jih je navdihnila najbolj priljubljena serija, v središču Budimpešte. Če vam je všeč Veliki bančni rop in vas zanima narobe obrnjeni svet, bi se preizkusili kot igralec v Squid Game ali bi šli v London iz 19. stoletja, da bi odkrili skrivnost Lady W? Vstopite lahko celo v domišljijski svet na temo čarovnika, kjer lahko najdete pot do svobode z meči, uroki in napitki. Ne glede na vaše interese lahko svoje sposobnosti preizkusite v eni od iger pobega vsak dan v tednu in preverite, kako lahko resnično sodelujete v težkih situacijah. Ste pripravljeni na izziv? Čas je, da ugotovite, ali imate vse, kar je potrebno!

1094 Budimpešta, ulica Liliom 5.

Sprehodi po kulturni pristaniški cerkvi

Ste kdaj pomislili, kakšne vznemirljive cerkve, sinagoge, kapele ali svetišča obstajajo v Budimpešti? Knjiga arhitekturnega pisca Dávida Zubreczkega Church Walks in Budapest nas vabi na raziskovanje prestolnice, med katerim se razkrijejo skrivnosti številnih znanih stavb, lahko pa spoznamo tudi čudovite ali osupljive hiše, za katere morda sploh še nismo slišali. V zvezi z zbirko bo imel avtor predavanje v osmih budimpeštanskih cerkvah v organizaciji Kultkikötő, pri čemer bo udeležence vključil v zabavno in poučno raziskavo. Sprehodi po templju Kultkikötő vas čakajo na osmih lokacijah, podrobne informacije na spletni strani!