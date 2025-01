Razmetljive pustne slaščice: Pisani ameriški krofi (recept)

Bleščeči kostumi, kostumske žoge in razni krofi zaznamujejo pustni čas in očitno se prav slednjih najbolj veselimo v tem delu leta. Obstaja veliko vrst krofov, od katerih smo sedaj naredili enostavnejšega, pisani glazirani ameriški krof, ki bo s svojim puhastim testom in sladko lepljivo glazuro pridobil številne oboževalce.

Sestavine (za cca. 30-35 kosov)

Za testo:

375 g fine moke

125 g moke za štrudelj

25 g kvasa

40 g sladkorja v prahu

2 vrečki vanilijevega sladkorja

velik ščepec soli

3 rumenjaki

275 ml mleka

15 ml ruma

50 g stopljenega masla

Za peko:

jedilno olje

Za glazuro:

300 g sladkorja v prahu

nekaj kapljic malinovega sirupa

3-4 žlice. vodo

okrasni sladkor

Priprava

1. Za kvašeno testo najprej segrejemo mleko, vanj nadrobimo kvas, potresemo z malo vaniljevega sladkorja in pustimo, da vzhaja. Nato z vsemi ostalimi sestavinami zgnetemo lepo gladko testo. Pokrito cca. Pustite ga vzhajati, dokler se v 45-60 minutah ne podvoji.

2. Vzhajanega ga pokrijemo na pomokani površini in pustimo vzhajati cca. Raztegnemo ga na debelino enega prsta. Z modelčkom premera 6 cm izrežemo krofe, nato z modelčkom premera 2,5 cm v sredino vsakega krofa naredimo luknjo, pokrijemo in pustimo vzhajati še pol ure.

3. Medtem v kozici segrejemo cca. Segrejte 3 prste olja. Vzhajani krofi so veliki cca. Na olju jih pražimo 2-3 minute do zlato rjave barve in jih v tem času enkrat obrnemo.

4. Sestavine za glazuro zmešamo do gladkega, vanjo pomočimo vrhove krofov, nato pa jih potresemo z barvnim okrasnim sladkorjem. Uporabimo lahko celo koščke čokolade, oljna semena ali liofilizirano sadje.

Nasvet: pripravite lahko tudi različne barvne in aromatizirane glazure, sladkor v prahu pa lahko odišavite z limoninim sokom, pomarančnim sokom, rumom, različnimi sadnimi sokovi ali celo kavo.

Hvala Melaniji Gál za recept!