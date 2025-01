5 odličnih in zabavnih zimskih programov v Budimpešti, pod 2500 HUF

Sprostitev ni samo draga! Zbrali smo nekaj odličnih programov, ki bodo zagotovo zagotovili izkušnjo za manj kot 2500 HUF. Ne glede na to, ali gre za kulturne dogodivščine, dejavnosti v zaprtih prostorih ali zabavo, ti nasveti naredijo vsakdanje življenje barvito na proračunsko prijazen način.

Bingo noči

Iščete res zabaven skupni program za vašo skupino prijateljev? Potem je čas, da odkrijete, kakšno odlično priložnost ponujajo nekatere lokacije v prestolnici. Konec koncev, bingo večeri so organizirani na več lokacijah v Budimpešti več dni v mesecu. Vse kar morate storiti je, da obiščete Facebook stran Why Not Budapest, kjer lahko vsako sredo sodelujete na dogodku, katerega cena je le alkoholna pijača!

1056 Budimpešta, Beograjski pomol 3-4.

Vnesite vrstico

V prispevnem območju Bartók Béla út čaka Enter Bar, specializiran za igralce, ljubitelje spletnih in offline iger, kjer lahko tudi večje skupine uživajo v zabavni rekreaciji. Enter Bar se ponaša z resnično posebno notranjostjo, kjer lahko preživite čas s 100 družabnimi igrami in igralnimi konzolami za dolge ure, pri čemer pozabite na zunanji svet. Če sedite poleg miz, primernih za družabne igre, lahko uživate v fantazijskih koktajlih na temo geekov in različnih gastro pub jedeh, ki so na voljo v ponudbi. Vstop in uporaba iger sta brezplačna!

1111 Budimpešta, Lágymányosi utca 9.

Kviz noči

Vsak mesec je Budimpešta polna razburljivih kvizov, samo pobrskajte po enem na Facebooku, najdete že nešteto dogodkov. Primer tega je 4. februarski kviz v Centru umetnosti in kulture K11, ki so ga zaradi valentinovega poimenovali Vse, kar je ljubezen. Tam bodo filmi, glasba, zanimivosti, škandali – vse, kar pari in skupine prijateljev potrebujejo za prijeten večer. Udeležba je predmet registracije, katere cena je samo 1.000 HUF/osebo!

1075 Budimpešta, Király utca 11.

KockaPark

V KockaParku si lahko širša javnost ogleda dela profesionalnih domačih LEGO graditeljev, vključno z realističnimi zgradbami, nadzorovanimi vozili in znanimi filmskimi prizori. Spektakularne stvaritve, sestavljene iz gradnikov, navdušijo vse ne glede na starost in jih navdušijo za igro, zato lahko v razburljivem procesu ustvarjanja sodeluje tudi vsak, ki želi – bodisi v okviru treninga team buildinga bodisi v playhouse –. Otroci lahko uživajo v priložnostih, ki jih ponuja interaktivni doživljajski center za 1990 HUF, odrasli pa lahko uživajo v priložnostih, ki jih ponuja vstopnica za 2390 HUF.

1222 Budimpešta, Nagytétényi út 37-43.

Brezplačne razstave

V prvih mesecih leta čaka več brezplačnih razstav, ki jih zanima prestolnica. Do 11. februarja si lahko fotografije Károlyja Lipovitsa, posnete v socializmu, brezplačno ogledamo v Dvorani skupnosti Békásmegyeri, medtem ko nas do 27. februarja čaka brezplačna razstava v Kulturnem centru 3K Kaszásdűlő. Skozi slike fotografa Eszterja Gordona lahko dobimo vpogled v čudoviti svet gledališč in filmskih snemanj, skozi posnetke znanih igralcev in režiserjev.