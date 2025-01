Izlet v Kőszegu: 5 zimskih znamenitosti v čarobnem mestu

Kőszeg, ki se nahaja ob vznožju Alpokalje, ni le najbolj bogato naselje v državi, ampak tudi posebej čarobna destinacija, ko si oblečete zimska oblačila.

Razgledišče iz pisanega kamna

Razgledna točka na 882 metrov visokem Írott-kőju, najvišjem vrhu gorovja Kőszeg, Transdanubije in Gradiščanske, je od Trianona hkrati ponos Avstrije in Madžarske. Najbolj priljubljena pohodniška točka na tem območju je trinadstropno arhitekturno delo, zgrajeno iz naravnega kamna, ki že več kot 100 let čaka turiste iz gorovja Kőszeg. V pritličju razgledne ploščadi, v dveh stranskih prostorih, nam mini razstava razkriva zgodovinsko ozadje nastanka avstro-ogrske meje, za osupljiv razgled pa se moramo povzpeti v tretje nadstropje. V jasnem vremenu postanejo s panoramske terase razgledne točke vidni vrhovi Rax, Hohe Wand in Kamniških Alp, rob Bakonyja, pa tudi priče gore Balatonskega višavja, ob pogledu navzdol pa lahko uživamo v zimskem razgledu pod seboj.

Grajski muzej Miklós Jurisics

Glavna znamenitost Kőszega je grad, ki služi kot simbol mesta, ki nosi ime slavnega grajskega branilca, Miklós Jurisics. Trdnjava, zgrajena po tatarski invaziji, se je leta 1532 25 dni držala proti turški vojski sultana Sulejmana, ki se je bila končno prisiljena zadovoljiti s simboličnim izobešanjem otomanskih zastav. Večino obrambe gradu je požrl požar leta 1777, njegova spomeniška obnova je potekala v petdesetih letih prejšnjega stoletja, zadnja guba pa je bila zašita leta 2013. Znotraj njenih zidov si lahko ogledamo stalno razstavo „Centuries of the Kőszeg Castle”, kjer lahko izvemo vse o zgodovini stavbe in mesta.

9730 Kőszeg, Rajnis utca 9.

Sedem virov

Če bi se radi odpravili na izlet po okolici, se usmerite v Hétforrás, ki izvira v divje romantični dolini blizu avstrijske meje, in katerega vtičnica je nastala v letu tisočletja, 1896. Takrat je dobila ime po sedmih madžarskih voditeljih, katerih imena so vidna na kamnitih ploščah nad brbotajočo vodo, in po legendi, če zberemo iz kristalno čiste vode, ki teče iz vseh sedmih vej, potem bodo voditelji izpolnili eno od naših želja.

Kalvarija Cerkev

Cerkev Kalvarija, ki se nahaja na hribu, ki se prilega pravljici, izstopa od daleč od mestnega obzorja, zato, kar ni presenetljivo, njena vrata ponujajo veličastno panoramo mesta. Jezuiti so leta 1686 na vrhu Kalvarijskega griča postavili prvi lesen križ, na njegovem mestu pa so leta 1715 zgradili kapelo. Iz zaobljub, izrečenih med epidemijo kuge leta 1712, se je na pobudo jezuitov leta 1729 začela gradnja cerkve, ki stoji še danes, za katero so po izročilu ročno nosili potreben gradbeni material. Cerkev, dokončana leta 1735, ima neprimerljivo podobo, ki je v popolnem sozvočju s pokrajino. Stavbe postajne koče so bile zgrajene leta 1890, danes vidne masovno izdelane obloge pa so sem prinesli v 1910-ih.

Čolnarsko jezero

Če bi se radi odpravili na lažji ogled, lahko pridete do Čolnarskega jezera iz središča mesta, s trga Jurisics, s četrt ure hoje, kjer se lahko prijetno sprehodite pozimi. Jezero, ki ga napaja potok Gyöngyös in je nastalo leta 1978 s socialnim delom, je nastalo predvsem za čolnarjenje in ribolov, vendar njegova intimna okolica marsikoga zvabi v naravo.Leta 2008 je društvo na sprehajalni poti okoli jezera vzpostavilo ribjo spoznavno pot, sestavljeno iz 20 znakov, nato pa še demonstracijsko hišo, povezano s potjo, da lahko tu izvemo vse o divjih živalih.