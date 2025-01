5 posebnih skritih jezer na Madžarskem, ki jih je vredno raziskati tudi pozimi

Odkrijte zimska čudesa Madžarske! Predstavljamo vam pet posebnih, skritih jezer, ki so impresivna tudi v hladnih mesecih. Čakajo vas mirne poti, uničujoče pokrajine in z ledom pokrite vodne značilnosti, ki ponujajo popolno mesto za pohod ali malo mirnega umika.

Sástó, Mátra

Najvišje jezero pri nas je Sástó v Mátri. Na otok sredi umetnega jezera vodi most na lesenih stebrih, s palet katerega lahko pasemo oči na lepoto okoliške pokrajine. Na 1,7 kilometra dolgi Žabji naravni poti do izvira Volčjega vodnjaka se lahko seznanite s ptičjim in rastlinskim življenjem Sástója ter opazujete vodne lilije in posebne vrste orhidej, ki plavajo na vodni gladini. Med izletom se lahko povzpnete tudi do 53 metrov visoke razgledne točke, ki jo je naredila nekdanja naftna ploščad, od koder lahko na jasen dan vidite vse do Tise in Budimskega gorovja!

Jezero Határ-Rét, Pilisszántó

Jezero Határ-rét v Pilissántóju je eden od skritih biserov Pilisa, ki je nastal z zajezitvijo jarka Határ-rét. To mirno malo jezero se nahaja na meji vasi, njegovo čarobno vzdušje pa dajejo okoliški gozdovi in trstičje, ki ustvarjajo posebno vzdušje na tem območju tudi pozimi. Kraj je priljubljen ne le med pohodniki, ampak tudi med opazovalci ptic, saj sive čaplje in divje race redno obiskujejo obalo jezera.

Jezero Hubertlaki

Malo ljudi ve, da nam ni nujno treba potovati v Transilvanijo, da bi imeli poseben pogled na hkrati divje in skrivnostno jezero Gyilkos. V bližini Bakonybéla je jezero Hubertlaki, ki ga domačini imenujejo le jezero Gyilkos v Bakonyju, ki je skoraj popolna kopija njegovega transilvanskega dvojnika. Jezero, ki je bilo sredi osemdesetih let umetno nabreklo, je nastalo za zalivanje divjadi, ki živi na tem območju, njegovo gladko vodno gladino pa na več mestih lomijo štori posekanih dreves. Na mestu jezera je nekoč stal jelševski nasad, katerega sledovi so vidni še danes.

Jezero Gébárti, Zalaegerszeg

Jezero Gébárti v Zalaegerszegu je največje umetno jezero v mestu, ki je priljubljena rekreacijska točka med domačini in turisti. Obala jezera je obdana s sprehajalnimi potmi in skrbno zasnovanimi počivališči, zaradi česar je idealna izbira za prijeten izlet. Pozimi kaže popolnoma drugačen obraz: veje obalnih dreves, pokritih z želodčki, in led, ki krasi površino jezera, dajejo pokrajini edinstveno, čarobno vzdušje. Jezero Gébárti ponuja popolno ravnovesje miru in aktivne sprostitve v vseh letnih časih.

Jezero Dombay, Pécsvárad

Jezero Dombay se nahaja ob vznožju Mecseka, v slikovitem okolju, in je ena izmed najbolj priljubljenih pohodniških točk na tem območju. Umetno ustvarjeno jezero ni le raj za ribiče, temveč tudi idealna destinacija za ljubitelje narave in pohodnike. Pozimi je območje okoli jezera precej očarljivo: lanke okoliških hribov, pokritih z belim snegom, z ledom pokrita vodna površina in pogled na zdrobljena drevesa so kot padec v pravljični svet