Vzemite Körszálló domov! – 3 odlična darila za ljubitelje ikonične stavbe

Körszálló, odprt na silvestrovo leta 1967, ki pomembno opredeljuje obzorje Lankanov iz Budima, zavzema zaradi svojega edinstvenega videza in posebnega brutalističnega šarma lepo mesto v srcih mnogih. Nenavadna stavba in njena bogata zgodovina sta navdihnili številne madžarske umetnike, katerih zaklade lahko dolgo uživate v svojem domu, stavbi, ki je bila v začetku leta trajno zaprta.

rolandsakaly

Če bi radi videli pogled na legendarno stavbo in njeno okolico na steni vašega stanovanja, dobite risbo, narejeno v neverjetnih podrobnostih z dovoljenjem nadarjenega umetnika Rolanda Szakályja. Kakovostno risbo, natisnjeno na finem papirju, ki je na voljo v različnih velikostih, lahko naročite kot mat tisk ali kot svilnat plakat.

Delavnica plakatov – Poszterműhely

Sanjači Delavnice plakatov Poszterműhely, Lilla in Beni, so sami ljubitelji umetnosti, kar je razvidno iz majic, platnenih torb in platnenih slik, ki jih oblikujejo. Njihova glavna muza je sama Budimpešta, katere značilna okrožja, zgradbe, soseske in ikonična vozila odmevajo v edinstvenem spoznanju v njihovih ustvarjalnih delih, vendar pa lahko ljubitelji neponovljivega vzdušja Blatnega jezera najdejo tudi dela, ki so jim pri srcu. Nedavno je debitiral najnovejši dragulj posebne serije, ki predstavlja kultne lokacije v Budimpešti, njihovo delo, ki prikazuje Körszálló in bližnji zobnik, kar bo zajamčen uspeh za vse gradbene navdušence.

Hype&Hyper

V Hype&Hyperjevi zbirki SOC/MOD emblematične stavbe srednje – in vzhodnoevropske regije zaživijo v obliki digitalnih odtisov, seveda pa na razpoložljivih slikah ne more manjkati niti posebna stolpna stavba. Grafiko je oblikoval László Bárdos, eden od ustanovnih članov Hype&Hyper, plakat, ki poudarja posebno obliko, pa se lahko uporablja v vsakem domu.