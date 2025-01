7 posebnih programov v Budimpešti ob dnevu madžarske kulture //2025

Dan madžarske kulture (22. januar) ima tudi v Budimpešti leta 2025 za vas nešteto programov. Izbrali smo najbolj vznemirljive med njimi.

Snemalnik glasu mini-fest // Turbina

Programska pisarna Hangfoggaló tudi letos praznuje dan madžarske kulture s koncerti lahke glasbe in obsežnim dogodkom. Na minifestu Hangfoggaló, ki bo potekal v Kulturnem centru Turbina, se bo predstavilo 15 odličnih govorcev iz štipendistov podprograma Začetni govornik 2025. Vstop je brezplačen.

Dan madžarske kulture na drsališču Városliget

Na ta dan bo mainstream tuja glasba pozabljena in na radiu bodo predvajali Omega, KFT, Hungária, Charlie, Csík band, 30Y in druge znane madžarske melodije. Seveda igrajo vlogo tudi danes najbolj priljubljeni madžarski izvajalci, saj na ledu ni jutra brez Betona.Hofija in Azahrije.

Dan madžarske kulture: Folkfonics // Fonó

Poseben koncert skupine Folkfonics je Dan madžarske kulture oz. Ob obletnici rojstnega dne Tamása Cseha. V svojevrstnem, raznolikem glasbenem svetu skupine se v alternativni pop-funk-swing preobleki mešajo madžarske ljudske pesmi, poezija in lastne melodije, pojavljajo pa se tudi nekatere skladbe Tamása Cseha, Jánosa Másika in Géze Bereményija.

Dan madžarske kulture v Uraniji

Že tradicija je, da se madžarski filmi v Uránii predvajajo 22. januarja, na dan madžarske kulture. Tako bo tudi letos: prikazanih bo 12 madžarskih filmov iz lanskih in novejših pridelkov.

Pojavni programi v Ferencvárosu

Ob dnevu madžarske kulture se v sodelovanju s Kulturnim centrom Ferencváros in BKV organizirajo različni pop-up programi. V okviru prireditve se bodo v vozliščih javnega prevoza pojavili koncerti, ljudske plesne in cirkuške produkcije.

Dan madžarske kulture 2025 na PIM

Dogodek ponuja vznemirljive programe za vso družino: zainteresirane čaka predstavitev knjige, velikanska ugankarska igra, likovna delavnica in vseumetniška predstavitev v kombinaciji z razpravo.

Dan madžarske kulture v Državnem arhivu

V palači Državnega arhiva na Bécsi kapu tér vas čakajo gradbeni sprehodi, tematski sprehodi po skladiščih, predstavitve dokumentov, razstave in igra lova na zaklad. Programi so predmet registracije.