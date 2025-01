Ta vikend smo lahko pozorni na poseben nebesni pojav

Med 17. in 19. januarjem smo lahko priča lepemu pojavu na mračnem nebu po sončnem zahodu. Venera –, bolj znana kot Večerna zvezda –, pride s prostim očesom v jasno vidno konjunkcijo z obročkastim Saturnom.

Nebeški par ponuja spektakularno doživetje v treh nočeh za vse, ki gledajo na temneče jugozahodno nebo. Konjunkcija bo najbližja 18. januarja, ko bosta planeta več kot dve stopinji narazen. Par belo sijoče Venere in bledega, oranžnega Saturna bo zagotovo očaral srca tistih, ki vohunijo za nebom.

Dva planeta, en plesni korak – Kaj točno se dogaja?

Večerna zvezda, to je Venera, je najsvetlejše nebesno telo za Soncem in Luno ter tudi najsvetlejši zvezdam podoben objekt na celem nebu. V dihotomijo, torej polvenusno fazo, je vstopila 12. januarja, sredi meseca pa se na nebu približa Saturnu, obročkastemu planetu našega sončnega sistema. Navidezna bližina obeh nebesnih teles ni ravno pogost nebesni dogodek, ki pa ga lahko sedaj odlično opazujemo tudi s prostim očesom na večernem nebu.

Svetlo bleščeča Venera in oranžno obarvan Saturn bosta ponudila čudovit pogled na večernem nebu, zato je vredno izkoristiti to priložnost in pogledati v nebo!

Več informacij o pojavu si lahko preberete na spletni strani Observatorija Svábhegy.