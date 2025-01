Čudovita panorama, pokrita s 5 želodčki za zimska potepanja po državi

Lesketajoča se gomila, zmrzal in plast snežno belih bleščic ustvarjajo poseben čar in vzdušje za čudovite, zamrznjene in čudovite lokacije države pozimi in poleti.

Salgóbánya, Salgótarján

Eden od skritih draguljev Madžarske je Salgóbánya, obdan z bujnimi gozdovi. Okrožje, ki obljublja naravne in zgodovinske znamenitosti in spomine, ponuja nešteto oblik aktivne rekreacije, od razburljivih ogledov do potovanja skozi čas do osvojitve gradu. Zvest svojemu imenu, se ob obisku naselja, ki je polno rudarskih spomenikov, vsekakor splača povzpeti do gradu Salgó, od koder lahko pozimi uživate v čarobni zasneženi pokrajini, pokriti z želodčki, dokler seže pogled.

Razgledišče Megyer-hegyi, Sárospatak

Uživate lahko v čudovitem zimskem razgledu, pravljičnem razgledu, pokritem z želodčki, če med zimsko vodo obiščete škatlo z dragulji srca Bükka, razgledišča Megyer-hegyi. Lokacija, ki ni brez pustolovskega raziskovanja, velja za veličastno destinacijo skozi vse leto, iskrivo, kristalno čisto jezero, obdano s snežnimi skalnimi stenami, skritimi med gorami, pa je vredno vsakega truda. Ni naključje, da se omenja kot ena najlepših naravnih znamenitosti v državi.

Tihany

Blatno jezero je neizogibna destinacija tudi pozimi, Tihanyju ne manjka čudovitih razgledov in privlačnih panoram. Iz opatije Tihany Bencés ali potepanja po promenadi Pisky je nešteto priložnosti za uživanje v zimskem pogledu na Balaton, prekrit s skrivnostno meglo, prekrito z želodčki. Neplodna drevesa, ki pokrivajo pobočje, vam nato omogočajo, da vidite podrobnosti, ki si jih spomladi in poleti, v najbolj obremenjeni sezoni, morda ne bi bilo mogoče podrobneje ogledati.

Grad Boldogkő, grad Boldogkő

Grad Boldogkő, ki je bil v zadnjih letih prenovljen in obljublja povsem nove razstavne prostore, ima vsaj toliko čudovitih zimskih razgledov kot uro vožnje od Miskolca. Srednjeveška utrdba, ki spominja na pravljice in se sama razteza proti nebu v dolini Hernád, ponuja veličastno priložnost, če bi radi uživali v znamenitostih okoliškega podeželja, naselja pod gradom in kulise, ki valovi v daljavi.

Jezero Pécs, jezera Orfűi

Med zimskim pobegom v Pécsu je vredno obiskati največje jezero umetno ustvarjenega jezerskega sistema Orfű, jezero Pécs. Slikovito jezero v severnem delu Mecseka ponuja čudovite panorame, iz katerih lahko raziskujemo pokrajino, zavito v želodčke, listopadne krošnje in različne vzorce, ki so nastali na ledu zamrznjenega jezera. Letovišče in ribiški raj, ki sta priljubljena poleti, pozimi kažeta drugačen obraz, vsekakor pa se splača potepati po okoliških poteh in uživati v zimskem razgledu.