6 čarobnih zimskih pohodniških točk na severni obali Blatnega jezera

Čeprav je Blatno jezero nedvomno najbolj priljubljena destinacija poleti, madžarsko morje skriva številne zanimivosti in pohodniške točke tudi v zimskih mesecih.

Zaliv Soós, Balatongyörök

Zaliv Soós, ki se nahaja v bližini Balatongyöröka, je tudi pozimi impresivna lokacija, do katere lahko pridete v le nekaj minutah hoje od plaže. Osamljena lokacija, obdana s trstičjem, je kot nalašč za romantičen sprehod, saj lahko v daljavi z ene strani občudujete Blatno jezero in priče gora Balatonskega višavja, nad železniškim nasipom pa se vrstijo čudovite vile s preloma stoletja.

Grad Kinizsi, Nagyvázsony

Na pobočju vasi Nagyvázsony, ob izviru potoka Vázsonyi-Séd, najdete grad Kinizsi, zgrajen v 15. stoletju, ki ga, če imate srečo, lahko ujamete celo v zasneženem sijaju, ki ponuja resnično pravljični prizor. Ogled nedavno popolnoma prenovljenega gradu ponuja razburljivo doživetje za vso družino, ki ga dopolnjuje interaktivna razstava, prireditvena dvorana, muzejska trgovina in kavarna.

8291 Nagyvázsony, Vár utca 9.

Grad Szigliget

Grad Szigliget stoji na stožcu vulkanske gore, enega najlepših draguljev Blatnega jezera, ki je odlična destinacija skozi vse leto, a na lep, jasen zimski dan poskrbi za resnično veličastno panoramo. Grad, zgrajen v 1260. letih, je ob turških napadih branil znameniti turški tepec Bálin Magyar Palonai, ki ga Turki niso nikoli uspeli zavzeti. Končno je izgubo gradu na XVII. prelomu stoletja povzročil požar in cesarski odlok Lipóta I., po katerem so na tem območju izvedli ogromna rušenja. Dandanes si je poleg razkošne panorame vredno ogledati tudi notranje razstavne prostore, ob vznožju gradu pa je razstava orožja in grajska galerija.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26.

Szépkilátó, Balatongyörök

Če bi se radi odpravili na daljšo turo, je lahko Szépkilátó tudi pozimi popolna izbira, od koder si lahko ogledate eno najlepših panoram Blatnega jezera, lahko pa se popeljete tudi po znamenitem izviru Római navkreber. Szépkilátó je dobil ime po pisatelju Károlyju Eötvösu leta 1855, ki ga je čudovit razgled s hriba tako navdihnil, da je v svojem delu Potovanje okoli Blatnega jezera ovekovečil lepoto pokrajine Balatongyöröka. Z zelo edinstvene razgledne točke lahko uživate v slikovitem razgledu na priče gore porečja Tapolcai in zaliv Szigliget, ki ga krona grad. Do Szépkilátója se dotikajo poti za pešce v okolici, če pa bi raje preskočili pohodništvo in samo uživali v razgledu, lahko vstanete tudi z avtomobilom tako, da zavijete z avtoceste 71, kjer lahko vozilo pustite na parkirišču ob razgledni točki.

Bazaltni organi Badacsonyi

V Badacsonyju se lahko po deželi nekdanjih vulkanov potepate po 4 km dolgi naravni poti Basalt Organ, ki včasih razkriva strma pobočja, pravljična pokrajina nadomesti vse. Med potjo po čudovitem podeželju lahko zahvaljujoč pustim drevesom uživamo v pogledu na modro bleščeče jezero in pobočja bližnjih gora, pogled na 30 metrov visoke bazaltne orgle, ki nas dosežejo, ko pridemo na vrh gore, pa je le češnja na torti.

Poljska kapela, Szent György-hegy

Ena najbolj očarljivih regij Balatonskega višavja je nedvomno Szent György-hegy, ob jugozahodnem vznožju katerega leži prijazno malo naselje Hegymagas. Eden od skritih zakladov območja, ki je tudi pozimi bogato s čudovitimi pohodniškimi potmi in ponuja čudovit razgled, je poljska kapela v baročnem slogu, zgrajena leta 1755. Drobna stavba ima edinstven čar tako znotraj kot zunaj: 215 metrov visoka kapela v velikosti cerkve ima na zunanji strani filmsko vzdušje, v notranjosti pa je vsekakor vredno občudovati čudovit baročno-rokokojski oltar, izrezljan iz lesa.