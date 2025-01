Čudovita Csobánka: 7 zanimivih znamenitosti okoli idilične vasice

Csobánka, ki je bila verjetno zgrajena na keltsko-rimskih ostankih, je znana kot srednjeveška vas, ki je bila naseljena že v prazgodovini, v vasi pa je stoletja cvetela bogata kultura grozdja. Naselje, ki se nahaja v čarobni kotlini Pilis, je od takrat postalo znano po odličnih pohodniških točkah in stavbni dediščini. Odkrijte jih!

Pustolovski izlet z začetkom v vasi

Povratni izlet na vrh Oszoly

Izhajajoč iz počivališča Oszoly, nas približno 4,3 km dolga krožna tura vodi proti belo žarečim skalam vrha Oszoly, kjer si lahko z višine končno napasemo oči na mehkih valovih pobočij gora Pilis in Buda. 329 metrov. Pot začnemo pri rdeči tabli T, nato pa zapustimo sedlo Majdán in v križišču zavijemo levo na rumeno označeno gozdno cesto. Od tu se povzpnemo do Csúcs-hegyja, posejanega s kamnolomi, od koder nadaljujemo pohod do sedla Oszoly po rumeni tabli naravoslovne poti Fehér siklák.

Medtem naletimo na znak rumenega križa in čakajo nas preizkušnje krajšega vzpona, dokler ne pridemo v gozd in po poti rumenega trikotnika dosežemo vrh našega pohoda, vrh Oszoly. Tu se lahko sprostimo, potopimo v panoramo, nato pa se potepamo po rumeni poti vse do travnika Oszoly. Končno se, obogateni z bleščečim razgledom na počivališče Stiasny, vrnemo na izhodišče tako, da zadnjih nekaj metrov sledimo rdečemu trikotniku in rdeči tabli.

Jama medvedka

Med jamami, ki jih najdemo povsod v Pilisu, je ena najbolj znanih jama Mackó, ki vsakega turista pričaka s svojim 11 metrov visokim in 4 metre širokim vhodom. 65 metrov dolgo jamo, znano tudi kot jama Kis-kevélyi, lahko odkrijete tako, da sledite rdečemu križu, ki se začne z glavnega trga naselja, nato rumenemu znaku in nazadnje rdeči naravoslovni poti.

Ko vstopimo skozi lep, obokan vhod, se lahko znajdemo v kraju, ki je dom številnih arheoloških in paleontoloških najdb. Po zaslugi arheoloških izkopavanj so tu odkrili enega najbogatejših kostnih in orodnih materialov iz zgornjega pliocena. Poleg tega je bilo veliko živalskih kosti, kot so severni jeleni, konji, jamski medvedi, volnati nosorogi itd. o tem, da sem tukaj. Lahko si tudi odpočijemo v jami, ki je dajala zavetje tudi pračloveku, če imate v sebi še kaj sufleja, ne zamudite Mačje jame!

Pot Szent-kúti

Za čudežni vodnjak Csobánka, ki je bil prvotno znan kot romarski kraj pravoslavnih Srbov, so že v tistem času verjeli, da ima zdravilne lastnosti. In te kakovosti z leti ni izgubil, vsaj tako pravijo legende. 19. stoletje Po legendi iz sredine 19. stoletja je pastir tukaj pasel svojo čredo, ko se mu je prikazala Devica Marija. Od takrat naprej so domačini redno hodili k izviru, ga pili, se umivali in poročali o izjemnih ozdravitvah. Po teh dogodkih so kraj poimenovali Szentkút, proti potoku katerega je Mária Lenderer – ki je od njegove vode povrnila vid – dala leta 1843 zgraditi vodnjak.

Do romarskega kraja, obdanega z miti, lahko pridete po kratki naravoslovni poti. Naš pohod se začne pri srbski cerkvi, od koder sledimo najprej zelenim in nato modrim križnim znamenjem do sedla Csobánkai. Za tem pridemo do Mačje jame, dokler ne pridemo do Svetega studenca po državnem modrem pasu. Od tu nas zelena tabla pripelje nazaj do srbske cerkve.

Planina Ziribár

Hrib Ziribár, ki naj bi imel ime sumerskega izvora, je v Pilisu prava zanimivost ne le zaradi svojega imena, temveč tudi zaradi panorame na njegovem vrhu, saj je eden najlepših panoramskih razgledov v celotni prestolnici. biti občudovan tukaj. In morda se nam ni treba bati gneče, saj na vrh grebena Hosszú-hegy ni označene turistične poti. Kljub temu je pristop do njega otročje lahek; s sedla Csobánkai se moramo podati le po liniji Narodne modre poti.

Tu pridemo do Mačje jame – morda poimenovane po divji mački, ki je tu nekoč živela – kjer lahko jamo raziskujemo s svetilko, brez vodnika. Nato iz jame zavijemo levo, nadaljujemo našo pustolovščino po Ziribárjevem grebenu po neoznačeni poti in končno, ko pustimo Ziribársko jamo za seboj, prispemo do čudovite razgledne točke. Od gore se poslovimo s pogledom na vrh Oszoly in veličastne verige, ki se spuščajo proti dolini Macska.

V iskanju stavbne dediščine Csobánke

Grad Margaret Garden

V objemu hribovja Pilisa se v slikoviti dolini potoka nahaja grad Margitligeti, ki izvira iz 19. stoletja. Že stoletja razsvetljuje osupljivo pokrajino. Stavbo je v letih 1897-98 zgradil budimpeštanski zdravnik Sándor Martin z namenom, da bi v njej uredil nevrološki sanatorij in zdravilišče. Po zdravnikovi smrti leta 1909 je József Wettenstein, pulmolog iz Cluj-Napoce, v gradu ustanovil pljučni sanatorij, ki je bil prvi ženski sanatorij, ki ga je ustanovila Madžarska med prvo svetovno vojno Postala je last Kongregacije socialnih misijonov.

Po tem je bila odprta Ottokárska vojna sirotišnica, nato pa je bila stavba leta 1946 nacionalizirana in šele po spremembi režima se je vrnila v roke Misijonske družbe. Danes deluje kot romarsko, zatočišče in bivališče za mlade pod imenom Hiša življenja Ottokár Prohászka. Stavba trenutno ni odprta za javnost, vendar se sprehoda po grajskem parku ne splača zamuditi, saj tam najdemo številne redke rastlinske vrste.

Cerkev svete Ane

Rimskokatoliška cerkev, ki je danes vidna v Csobánki, je bila zgrajena med letoma 1839 in 1856 v poznem klasicističnem slogu. Vendar pa je stolp enoladijske stavbe eklektičen in s tem kukavičjim delom je bilo župnišče obogateno pozneje, leta 1881. Ob vstopu v cerkev opazimo relikvije iz še starejših časov, saj je oltarna slika svete Ane domnevno baročno delo iz cerkve, ki je tu stala, prav tako baročni nagrobnik ob cerkvenem stolpu iz leta 1775. Glavni oltar je potoval od cerkve sv. Mihaela v središču mesta do cerkve

sv. Ane v Csobánki.

Srbska pravoslavna cerkev sv. nadangela Gavrila

Med stavbno dediščino Csobánke ne moremo mimo srbske pravoslavne cerkve, ki je bila zgrajena leta 1746 v baročnem slogu. Ikonostas stavbe, ki je trenutno pod spomeniškim varstvom, je prvotno krasil pleteni stil, od takrat pa lahko ob vstopu v cerkev vidimo le preslikano različico. Ob ogledu stavbe od zunaj lahko najdemo tudi zanimivosti, kot so nagrobniki s srbskimi napisi, vzidani v podporni zid.