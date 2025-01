6 razkošnih mest za zajtrk na Madžarskem, kjer je pravi užitek začeti dan

Popestrite si zimske dni z okusnim zajtrkom v najboljših zajtrkovalnicah v državi! Od Őrséga do Budimpešte smo našteli najbolj ekstravagantne lokale za zajtrk in malico, nad katerimi zagotovo ne boste razočarani.

Lujza & Koriander, Vac

Lujza & Koriander ni samo zajtrkovalnica, ampak način življenja, ki se nahaja na bregovih Donave v Vácu, le dobre pol ure od glavnega mesta. Lokal deluje kot družinsko podjetje z modernim, mladostnim slogom in osupljivo panoramo. Nedavno so predstavili nov meni, ki ponuja slastne jedi, kot so sendvič z gobami deluxe, puled pork burger, pecivo iz kislega testa in sendviči z žara, ki nikoli ne obžalujejo parmezana. Njihova strast je specialty kava, ki je ne morete zgrešiti z lokalnim pecivom, ki ga pripravljajo roke Ribizli Édesműhely. Ne glede na to, ali ste vsejedi, preobčutljivi na hrano ali vegani, boste tukaj zagotovo našli svojega favorita, medtem ko uživate v lepotah Donavskega okljuka!

2600 Vac, promenada Ady Endre 5.

Zajtrk, Pécs

Če obiščete Pécs, ne zamudite okusnih jedi za zajtrk v restavraciji Reggeli, ki se nahaja v središču mesta in so pripravljene iz lokalnih sestavin ter z mislijo na trajnost in polno in zdravo prehrano. Izbirate lahko med klasičnimi jedmi za zajtrk in veganskimi jedmi, tako sladkimi kot slanimi, kot so angleški zajtrk, croque madame, skleda Buda s tofujem in ameriške palačinke. Podobno močna je tudi ponudba pijač: ponudbo zaokrožujejo hladno stiskani sokovi, posebne kave, domači sirupi, kombuča in vroča čokolada.

7621 Pécs, ulica Király 23-25.

BUTTER EAGLE, Budimpešta

Fantastično pecivo, pekovski izdelki vrhunske kakovosti in nadevni sendviči vas čakajo na lokaciji VAJ Sas Street v centru Budimpešte. Njihovi hrustljavi rogljički, ki pokajo od nadeva, so transilvansko ekipo razglasili po vsem mestu, njihove dobrote pa lahko zdaj okušamo na treh lokacijah v prestolnici. Naš osebni favorit je trgovina na ulici Sas, ki je najnovejša članica triumvirata, a je v le nekaj tednih pridobila izjemno popularnost. Poskusite!

1051 Budimpešta, ulica József Attila 18.

Mehurček, Steklenica

Najbolj vznemirljiva Csopakova restavracija za fuzijski zajtrk je bila odprta leta 2021 na nekdanji lokaciji Coop, kjer goste ne presenečajo le z razkošnimi jedmi za malico, obrtniškim kruhom iz kislega testa in francoskim pecivom. V čisti notranjosti v skandinavskem slogu se nahajata tudi trgovina s kolesi in servis, v mirnem okolju, le nekaj sto metrov od Blatnega jezera, pa so nastale tudi namestitve. Buborék je obvezen postanek na kolesarskih turah in počitnicah ob Blatnem jezeru, kjer ste dobrodošli tudi, če le pridete na kavo, čeprav se bo izziv upreti dobrotam, ki se bodo vrstile za pultom.

8229 Csopak, ulica Fürdő 37.

Vrt bazilike in pekarna, Kecskemét

Vrt in pekarna Bazsalikomos, ki temelji na konceptu »od vrta do mize«, je bila leta 2024 odprta le za roko od tržnice Kecskemét, kjer je na vrtu 200 let stare hiše zrasla prava mala zelena oaza. Pravo doživetje je uživati v okusnem zajtrku ali kosilu v duhu sezone na vrtu, polnem zelišč, začimb in užitnega cvetja. Tukaj lahko izbirate med široko ponudbo sveže pečenega kruha iz kislega testa in peciva brez aditivov ter kave in čaja ali pa se celo udeležite katere izmed različnih rokodelskih delavnic.

6000 Kecskemét, ulica Budai 12.

Brunch na ranču, Hegyhátszentjakab (Őrség)

Če obiščete družinsko kmetijo Brunch a Ranchon, lahko v središču Őrséga doživite iskreno gostoljubje. Posestvo brez kemikalij in lokalni proizvajalci poskrbijo za sestavine za okusen domač zajtrk, v katerem prevladujejo tradicionalni okusi. Od puhastega kruha, cezarja do vafljev, vsak bo našel nekaj po svojem okusu, vi pa lahko uživate v neverjetno očarljivi, podeželski idili. Izven sezone se splača poklicati, preden greste!

9934 Hegyhátszentjakab, Kossuthova ulica 64.