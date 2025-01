8+1 veličastnih vegetarijanskih in veganskih restavracij v Budimpešti, kjer vas čakajo odlična hrana in doživetja

V povezavi z vedno bolj priljubljenim veganskim januarjem vam ponujamo devet veličastnih gastronomskih krajev v Budimpešti, kjer lahko svoj januar pozlatite z odličnimi veganskimi jedmi, brezplačnimi in vegetarijanskimi jedmi.

Tökmag Vegan Street Food

Hollán Ernő utca Tökmag Vegan Street Food, ki že leta uživa neprekinjeno priljubljenost, je utelešeni raj veganov. Rastlinske jedi, skrite v slastnih in vznemirljivih jedeh ulične hrane, redno privabljajo ljubitelje tako veganskih kot neveganskih jedi v ta kotiček prestolnice. Poleg svežih, domačih in sezonskih juh, hamburgerjev in zavitkov, ki ogrejejo in negujejo telo in dušo, lahko zahvaljujoč krepkemu brunchu dan začnete tudi tukaj.

1136 Budimpešta, Hollán Ernő utca 5.

Botané – veganska restavracija brez

še en dragulj veganov, Botané, je skrit v osamljeni majhni ulici v okrožju, ravno v ulici Szabolcska Mihály, ki v času kosila ponuja vzvišene in rastlinske jedi. Sveže sestavine in sezonske jedi zagotavljajo nepozabno gastronomsko doživetje ne le za tiste, ki jedo svobodno in zavestno, ampak tudi za tiste, ki so lačni novosti. Trenutni meni za kosilo s tremi hodi je nenazadnje nasiten, ki bi ga lahko pospremili z veganskimi sladicami in sladkarijami, če imate srečo, res priljubljenimi rjavčki iz sladkega krompirja.

1114 Budimpešta, Szabolcska Mihály utca 3.

Hippeace by Főzelékesferi

Hippeace by Főzelékesferi, dragulj srca prestolnice, ki je našel dom v tržnici Klauzál tér, ponuja skledo sreče vsem obiskovalcem. Veselje, skrb in ustvarjalnost, ki jih obdaja prenovljena zelenjava, tukaj ne poznajo meja in še več, vsak lahko tukaj na novo definira svoj prejšnji odnos do zelenjave. Na meniju so tako veganske kot vegetarijanske jedi, prenovljene jedi pa so opremljene z elegantno notranjostjo z roko v roki, da obrok postane še večja izkušnja. Poleg zelenjave v ponudbi ne manjkajo tudi juhe za polnjenje, za dopolnitev veselja pa lahko lačni najdejo meso tudi v meniju, kot preliv za zelenjavo.

1072 Budimpešta, Klauzál tér 11.

Rira Vegan and Vegetarian Cafe

Veganska in vegetarijanska kavarna Rira na ulici István je še en sijoč dragulj veganske in vegetarijanske restavracijske ponudbe prestolnice. Tu je od zajtrka, desete ure, polnjenja kosila do popoldanske malice, vsak obrok tudi skupek gastronomskih doživetij. Poleg posebnih sladic in odlične kave so veganski shakshouka ponoreli z gobami in avokadom, sočni burgerji, pisane jedi v škatlah in mestno znani bučni falafel zaslužni za nepozabna doživetja, ki bi jih lahko spremljale hranljive in lahke različice smoothieja.

1078 Budimpešta, István utca 5.

Szabad Új Hely

Prvi in edini veganski gastropub Józsefvárosa, mlajši brat Szabada Bisztrója, je naredil VIII. okrožje Víg ulice. Ljubiteljem klasičnih okusov se tudi ni treba odpovedati vrednemu prigrizku, Nemhúsleves in Nemhalászlé se redno pojavljata v svojem tedenskem meniju, seveda pa tudi ljubiteljem hamburgerjev ni treba iti v sosednjo hišo po miloščino. Nebeške jedi, narejene z veliko mero ustvarjalnosti iz domačih in sezonskih sestavin, spremljajo najbolj kul dušilci žeje.

1084 Budimpešta, Víg utca 30.

Szelence Café

V prijetni kavarni-restavraciji srca Krisztinavárosa, Szelence Café, lahko vsakdo najde nekaj po svojih željah, pa naj bo to brezplačno ali vegansko. V tej škatli za nakit, ki se zaveda zdravja, goste iz tedna v teden sprejemajo z novim menijem, sladkarijami in prigrizki ter hranljivimi in posebnimi, zdravimi jedmi od jutra do popoldneva. Med meniji, ki vsebujejo dva tečaja, sta gurmanom na voljo menija A in B, ki ju lahko kronate z dnevnimi piškoti.

1013 Budimpešta, Pauler utca 8.

Tahina Bite Vegan Food

Žurerska četrt Budimpešte, natanko začetek ulice Wesselényi, skriva vegansko okrepčevalnico Tahina Bite, ki je priljubljena med državljani prestolnice in tujci. Veganska ponudba, ustvarjena s sodobnim pridihom, temelji na mojstrovinah mednarodne kuhinje, zato se jedilnik lahko popolnoma prilega bližnjevzhodnim jedem, veganskim skledam, lahkim solatam, sendvičem in zavitkom. Prijazno, sveže in sveže vzdušje ter odlična hrana prinašajo nasmehe na obraze tistih, ki prihajajo sem, vsaj toliko kot okolju prijazen pristop, prijazna postrežba in pozornost.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 2.

Veganski tedni v Dobrumbi in Pingrumbi (20. januar 2025 – 2. februar)

Med 20. januarjem in 2. februarjem vam bosta dve priljubljeni restavraciji v Budimpešti, Dobrumba in Pingrumba, pokazali, kaj lahko pričarata na krožnikih z uporabo samo rastlinskih sestavin. V tem času sta veganska tudi Dob utca in Széll Kálmán tér, kjer se strast do zelenjave od prve medetaže do zadnje sladice dvigne v eterične višave. V ponudbi bodo veganske jedi, ki so bile do sedaj na jedilniku, zastopane pa so veganske jedi, prvotno mesne jedi v veganski različici in seveda novosti, ki v tem obdobju dodajajo barvo ponudbi restavracij, ki razvaja oči in brbončice.

1074 Budimpešta, Dob u. 5.

1024 Budimpešta, Széll Kálmán tér 6.

+1 billog burger – Premakni se več, plačaj manj! (8. januar 2025 do umika)

Billog burger bar – prestolnice, kjer poleg bizonskih burgerjev, vegetarijanskih burgerjev in brezglutenskih jošk čakajo tudi tisti, ki jedo brez hrane – letos januarja bo s posebno akcijo prispeval k izpolnitvi novoletnih zaobljub. Od 8. januarja lahko namesto denarja izbrane burgerje plačamo celo s tekom, hojo in kolesarjenjem. Med promocijo je za burgerje zagotovljen 1% popust za vsak prevožen kilometer, tako da lahko z njimi potešite lakoto za polovično ceno ali celo brezplačno po 50 ali 100 km kolesarski turi. Vse kar morate storiti je, da prenesete brezplačno aplikacijo, imenovano GEOGO, in v zameno za vadbo tistega dne lahko uživate v zasluženi miloščini na dveh lokacijah!

1055 Budimpešta, Falk Miksa u. 5. | 1108 Budimpešta, Maglódi út 12.