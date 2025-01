Pohodništvo v bližini Budimpešte: 5 destinacij za zimska potepanja

Za prijetne zimske izlete, kjer lahko občudujete zamrznjene čudeže narave, priporočamo krajše pohodniške poti. Verjemite, tudi v tem času se splača odpraviti na pot, vendar imejte s seboj topla oblačila in topel čaj!

Nagy-Szenas, Nagykovácsi

Nagy-Szénás, ki slovi po najlepši panorami Budimskega gorovja, se nahaja na nadmorski višini 550 metrov in se ne ponaša le s svojimi okroglimi dolomitnimi stožci, temveč tudi z Evropsko diplomo od leta 1965, kar pomeni, da je razvrščeno kot območje posebej bogato z naravnimi vrednotami. Te naravne zaklade predstavlja 2-kilometrska naravoslovna pot, ki se začne pri kraju Nagykovácsi. Vrh je večinoma pust, zato pogosto pihajo močni vetrovi, zato je vredno biti pozoren na plastenje oblačil, a osupljiv razgled na vrhu se bo zagotovo oddolžil. Na poti nazaj je vredno obiskati dve majhni jami, skriti na pobočju gore, jamo Nagyszénási in skalno jamo Nagyszénási.

Naravoslovna pot Jági, Pilisszentiván

Na obrobju mesta Pilisszentiván, na območju nacionalnega parka Duna-Ipoly, je učna pot Jági, ki ponuja enostavno, a raznoliko pot tudi za pohodnike začetnike. Skupna dolžina naravoslovne poti je le 3,5 kilometra, višinski vzpon pa je minimalen, zato jo je mogoče prehoditi že v dveh urah. Zaradi svoje lahkotnosti je lahko odlična destinacija za družine z majhnimi otroki, vozički, in starejših. Tura se začne v dolini potoka Vadász-réti in se dotakne posebno lepega jezera Jági ter majhnega obcestnega razgledišča, zadnji del pa vodi nazaj na izhodišče mimo pravljičnih hišk bližnje vasi.

Pravljični kamen, Budimpešta

Če iščete mir in tišino ter zasebnost stran od mestnega hrupa, je na voljo nešteto možnosti za skupno vikend potovanje. Tündér-szikla, ki je dostopna z avtobusne postaje Libegő Zugliget, otroške železnice in Szépjuhászné z avtobusi 22, 22A, 222 ter iz Normafe, je vredna vsakega koraka in truda. Vredno si je vzeti trenutek in občudovati panoramo na 383 metrov visoki dolomitni skali, medtem ko se spočijete od utrujenosti pohoda.

Razgledni stolp Árpád, Budimpešta

Razgledišče Árpád, ki je del Nacionalne modre poti, je mogoče doseči z več osrednjih lokacij z lahkim polurnim pohodom, včasih bolj strm odsek pa se več kot nadomesti s čudovitim razgledom. Z razglednega stolpa v stilu Székelyja, zgrajenega leta 1929, se pred nami odpre tako rekoč celotno mesto: med drugim so dobro vidni Donava, posejana z mostovi, stavba parlamenta in hrib Gellért. Okoli 360 metrov visokega kamnitega razglednega stolpa so na voljo tudi ognjišča, klopi in mize.

Razgledni stolp Rezső, Dobogókő

Rezső Tirts, nekdanji gozdni svetnik, je bil zelo aktiven v domačem turističnem gibanju, saj je imel pomembno vlogo pri kartiranju gozdnega parka Pilis in ustvaril je prvi turistični znak za Dobogókő. Po njem imenovani razgledni stolp v bližini Dobogókőja upravičeno ohranja spomin nanj, saj ponuja najširšo in morda eno najlepših panoram slikovitega Donavskega okljuka. Na široki razgledni terasi se valovijo greben Prédikálószéka in gorovja Mátra, Visegrád, Börzsöny in Selmec.