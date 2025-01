Od nekaj stojnic do sodobnega nakupovalnega središča: zgodovina ulične tržnice Fény

Zgodovina ulične tržnice Fény, ki se nahaja nekaj minut hoje od trga Széll Kálmán, sega v začetek 20. stoletja in v skoraj 100 letih je vrsta majhnih stojnic prerasla v živahno, sodobno tržnico.

Zgodnji začetki in rojstvo prve stavbe

Na območju, ki meji na Lövőház in ulico Retek, so že v 30. letih 20. stoletja potekali sejmi, vendar je na začetku s svojimi izdelki stalo le nekaj prodajalcev.

Ni trajalo dolgo, da so tedenski sejmi postali znani, ob vse večjem prometu pa je bilo mogoče med sprehodom med manjšimi stojnicami brskati za zakladi.

Do leta 1940 je promet sejma dosegel takšne razsežnosti, da je odbor zakonodajne oblasti metropolitanske občine Budimpešta določil gradnjo hale na območju, ki meji na ulice Lövőház, Fény in Retek, ki je bila končno odprta leta 1953.

Prva tržnica je delovala kot preprostejša, pokrita tržnica, kjer so prodajalci na stojnicah ponujali svoje izdelke, a je bila izbira že pestra: na voljo je bilo vse od najbolj svežega sadja in zelenjave, razkošnega cvetja do gastronomskih specialitet.

Preoblikovanje in modernizacija

Z leti se je stanje stare stavbe začelo slabšati in do konca devetdesetih let ni več ustrezalo zdravstvenim in varnostnim standardom, zato se je po dolgotrajnem odločanju leta 2000 začela posodobitev objekta.

Začelo se je načrtovanje in gradnja sodobne večnadstropne stavbe, ki je bila končno odprta leta 2002. Arhitekturne načrte, potrebne za prenovo, je pripravilo podjetje Építész Stúdió Kft. je bil ustvarjen pod vodstvom z Ybl nagrado nagrajenega vodilnega oblikovalca Ferenca Cságolyja.

Nova tržnica, odprta leta 2002, je kombinacija sodobnega trgovskega centra in tradicionalne tržnice, skupaj z garažo pa je nastala petnadstropna stavba. V nižjih nivojih so bile klasične tržnice in lokalni proizvajalci, v zgornjih pa trgovine in restavracije, velika novost pa so bile tekoče stopnice, ki povezujejo oba nivoja.

Njegov pomen danes

Tržnica Fény Street še danes ni izgubila svoje priljubljenosti, v prvih 20 letih ponovnega odprtja jo je obiskalo 31 milijonov ljudi, poleg že desetletja zvestih kupcev pa je vse več tudi nove stranke. Na skoraj 20.000 kvadratnih metrih je trenutno 150 trgovin, repertoar pa širijo še z boljšimi restavracijami.

Tržnica Fény Street je še vedno priljubljena med domačini in obiskovalci iz drugih delov mesta, še danes pa ponuja pestro izbiro sveže zelenjave, sadja, mesnih in mlečnih izdelkov ter domače hrane.

Poleg tega trg gosti tudi različne glasbene in gastronomske dogodke, pa naj gre za obrtne sejme, silvestrovanja ali tematske dneve.