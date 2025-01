7 pestrih zimskih programov v januarju na slikovitih lokacijah po vsej državi

Januarja lahko izbirate med različnimi zimskimi programi in festivali! Med najboljšimi dogodki so tudi vikend prašičkov, zimski pohodi, panoramsko drsališče in vinska doživetja.

Vinska tura v Badacsony (11. in 18. januar 2025)

V letu 2025 se nadaljuje serija programov vinske večerje Wine Wandering, v okviru katere lahko vsako soboto uživate v posebnih gastronomskih doživetjih! V prvem mesecu leta ste lahko kar trikrat preživeli fantastičen večer v vinorodnem okolišu Badacsony v družbi odličnih vin in odlično usklajenih jedi! 11. januarja vas bosta z odlično pijačo in jedmi pričakovala Arboretum in vinarija Folly, 18. pa klet Nefelejcs – Sike Balázs.

Januar Pátyi Pincehegyi Opener (11. januar 2025)

Sprehodite se v hrib in preživite prijetno popoldne na Cellar Hillu v Pátyju, saj vas drugo soboto v januarju spet čakajo odprte kleti! Odlična vina, čaj, kava, pecivo in pice bodo ta januarski konec tedna poskrbeli za nepozabno kulinarično doživetje.

Ekskurzija do slapa v dolini Ilona z večerjo iz svinjskega trebuha (11. januar 2025)

11. januarja se lahko udeležite odličnega zimskega izleta z dovoljenjem TravelBusa! Dan se začne zjutraj z obiskom tovarne stekla Parádsasvár, nato se začne zimski pohod do slapa v dolini Ilona. Po naravoslovni poti, ki vodi ob potoku Ilona, se lahko potepamo slabih 7 kilometrov. Dan se konča z okusno večerjo iz svinjskega trebuha v Parádi Kisvendéglő!

Dan kuhanega vina in čajanke Görömböly // Miskolc (18. januar 2025)

Tisti, ki obiščejo prvo letošnjo veliko prireditev na prostem v Miskolcu, Dneve kuhanega vina in pečenke Görömbölyi, lahko pričakujejo celodnevno zimsko sprostitev! Kuhano vino, jedi iz svinjine in zabava naredijo hladno vreme znosno na trgu Szolartsik Sándor.

Drsališče Balatonfüred (cel januar)

Drsališče Balatonfüred, ki je lani poželo velik uspeh, je tudi letos odprlo svoja vrata v prvih dneh decembra. Drsališče se razteza na skoraj 3600 kvadratnih metrih, kar ga uvršča med največje sisteme drsališč v madžarskem morju. Letos so drsališča postavili na ulici Zákonyi, trgu Vitorlás in promenadi Tagore, drsališča pa povezuje 1 km dolg ledeni koridor. Letošnja novost je otroška steza, zasnovana posebej za otroke, mlajše od 3 let.

Ledena tura do soteske Rám in kamnov Vadálló (18. januar 2025)

Soteska Rám je najlepša pozimi. V tem času potok zamrzne, slapovi zmrznejo, s pečin pa visijo žledi. To bi moral vsak enkrat videti! Preostanek ture vodi po robu nekdanjih vulkanov s čudovitim razgledom na Donavski ovinek ob lepem vremenu. Zbor ob 9. uri v Dömösu, na parkirišču za cerkvijo.

Grajski zločin na gradu Nádasdy // Nádasdladány (18. januar 2025)

Iščejo 40 najboljših zasebnih detektivov na Madžarskem! Podajte se na nepozabno avanturo, ki obljublja skrivnosti in nepričakovane preobrate! Posebno potovanje skozi čas, čudovita okolica, grad v tudorskem slogu, kjer se zgodi skrivnostni zločin! Med igro moraš rešiti umor z uporabo namigov, dokazov, ki ostanejo za seboj, in tvoje izkrivljene duhovitosti!