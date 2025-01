5 novih stalnih razstav v Budimpešti, vrednih ogleda v letu 2025

Leto 2024 je bilo v Budimpešti polno odličnih kulturnih dogodkov, lani pa so odprli več razburljivih stalnih razstav. Zbrali smo pet teh, ki jih toplo priporočamo za novoletno kulturno sprostitev.

Vesolje Józsefváros – Predmeti in zgodbe na bulvarju od tu do tu in naprej // Muzej Józsefváros

Muzej Józsefváros je bil odprt konec novembra na vogalu Nagykörút in ulice Nap, njegova stalna razstava pa omogoča vpogled v različna obdobja zgodovine okrožja. Po treh letih pripravljalnega dela so odprli razstavo o preteklosti in sedanjosti Józsefvárosa, v središču katere so spomini in zgodbe prebivalcev okrožja. Od torka do sobote na József Boulevard 70 se lahko odpravite na izlet v preteklost, začenši z 1870-imi leti.

Tajni muzej Tivadarja Mike

Če vas zanima prvi skrivni muzej pri nas, potem poiščite Hotel Mika, kjer lahko raziskujete skrite kletne stopnice za koktajl barom, kjer je nekoč delovala bakrarska delavnica in se je med drugo svetovno vojno zatekla pred nacisti. Skrivni muzej ne bo razkril le zgodovine stavbe, ki jo je zgradil Mika Tivadar in trenutno deluje kot hotel, ampak tudi fascinantno preteklost hiš, ki se nahajajo v radiju 140 metrov od razstavnega prostora. Odkrijete lahko najbolj znan evropski nočni klub Blue Cat in spoznate povezavo med Sylvestrom Stallonom in Arnoldom Schwarzeneggerjem ter hišo na ulici Kazinczy.

Bartókov molk // Bartókova spominska hiša

Bartókova spominska hiša v Pasarétu, kjer je med letoma 1932 in 1940 živel in ustvarjal svetovno znani skladatelj, obiskovalce pozdravlja z novo stalno razstavo. V spominski hiši je nastala sodobna, interaktivna razstava, ki jo dopolnjuje koncertna dvorana z odlično akustiko, ki javnosti predstavlja eno najbolj znanih madžarskih zapuščin. Spoznamo lahko Bartókov pravi obraz in njegovo delo kot zbiratelj ljudske glasbe, razstava pa osvetljuje tudi, kakšna je bila vila Pasarét, ko je skladatelj tu živel.

Zbirna razstava // Etnografski muzej

Nova stalna razstava, ki predstavlja 3600 originalnih predmetov iz zbirke Etnografskega muzeja, lahko ljubiteljem starih vezenin, noš in noš ponudi nepozabno doživetje. Na 3000 kvadratnih metrih velike razstave bo predstavljenih skupaj 650 tekstilij oziroma predmetov v kombinaciji s tekstilom. Na razstavi, ki temelji na osmih temah, lahko skozi številne teme in zgodbe odkrivamo našo madžarsko tradicijo in kulturo drugih narodov. Obiskovalci bodo dobili tudi vpogled v življenje artefaktov v zbirki, terensko delo raziskovalcev, ki raziskujejo izročila oddaljenih kultur in znanih etničnih skupin, posledice preteklih prazgodovinskih raziskav in nadaljnji vpliv odkrivanja ljudske umetnosti.

Muzej Tamása Pélija // Center skupnosti Rácz Gyöngyi, Újpest

Maja lani so v občinskem centru Rácz Gyöngyi v Újpešti odprli stalno razstavo, posvečeno delu enega najpomembnejših romskih umetnikov Tamása Pélija. Mlad umrli slikar se je do smrti boril za ustvarjanje neodvisne romske umetnosti in njeno vključitev v evropsko umetnost. Njegova dela so končno našla dostojno mesto in organizatorji razstave so prepričani, da jim bo tako uspelo priti do širšega občinstva.