10 zahtevnih večerov kvizov v Budimpešti za januar o različnih vznemirljivih temah

Za vas smo pripravili večer kviza 10. januarja v Budimpešti, kjer vas čakajo razburljiva vprašanja na nešteto tem.

Cat Catcher Quiz Night // Transfer Bistro (7. januar 2025)

Imeli boste 1,5-2 uri, da odgovorite na najbolj vznemirljiva vprašanja o Cat Catcher (prvi del).

Večer kviza – Vse, kar je 2024 // K11 (7. januar 2025)

Leto 2024 je minilo neverjetno hitro. V preteklem letu se je vsem zgodilo marsikaj in svet ni izjema. Se spomnite vseh velikih dogodkov lanskega leta?

Noč kviza v drugi sobi (7. januar 2025)

Tri ure masovnega bega od realnosti in s svojo porabo samodejno podprete trenutni dober namen Bike Mafije.

Harry Potter Quiz at Roots (8. januar 2025)

Imeli boste dve uri, da odgovorite na smešna in še nikoli slišana vprašanja o Harryju Potterju.

Ali veste, kaj se je zgodilo leta 2024? – pub water o dogodkih leta // Játsz/Ma (8. januar 2025)

Veste, kaj se je lani dogajalo v športu? Bi prepoznali največje filme leta 2024, če bi vam jih predvajali le eno sekundo? In kaj pravzaprav so škandali, ki so pretresli internet? Če je tako, potem spadate v Play/Now!

Hateful Eight Quiz at Quentin’s (13. januar 2025)

V ponedeljek, 13. januarja, Quentina Tarantina Hateful Eight. Preznojili se boste od njegovega filma.

Quiz@ – Jenő Bar (21. januar 2025)

V kvizu, ki vsebuje samo za Madžarsko edinstvena vprašanja, boste potrebovali tudi kreativno razmišljanje, morda vam bo na roko tudi sreča, uporabite pa lahko tudi svoj taktični čut. Vsakič, ko se lahko odpravite na kratko časovno potovanje v 90. in 2000., lahko izveste nove, zanimive stvari o svetu.

Stranger Things Quiz Night // Cooltour Bar 2 (21. januar 2025)

Če vas zanimajo skrivnostni svet Hawkinsa, posebne sposobnosti Eleven in moč prijateljstva, ki premaga vse ovire, potem je ta dogodek za vas.

Večer kviza Romkom // Bistro&Bar ZAZIE (21. 1. 2025)

Ste pripravljeni dokazati, da ste nekronana kraljica (ali kralj) rom-comov? Tukaj se lahko potopite v svet najbolj dekliških, romantičnih in kultnih filmov in serij.

Kviz Vojna zvezd // Habakuk Bar (27. januar 2025)

Preizkusite svoje znanje o Sili in tekmujte z drugimi oboževalci Vojne zvezd, da postanete ultimativni prvak v kvizu Vojna zvezd!