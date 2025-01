Novice v Budimpešti: 7 mest v mestu, ki jih je vredno poskusiti januarja

Tudi januarja je v Budimpešti veliko na novo odprtih restavracij, ki poživljajo zimsko gastronomsko paleto prestolnice. Poskusite jih, če želite nekaj novega!

Barhes Budapest

Klasičen judovski pekovski izdelek, praznična torta, znana tudi kot chalas in barhes, je soimenjak najnovejšega bruncha v okrožju zabave Pešta. Barhes Budapest je s svojim sredozemskim vzdušjem premislil vrsto pletenega kruha s sodobnim pridihom, ki cilja na tiste, ki so že dolgočasni z žemljicami, a živijo in umirajo za sendviče, napolnjene z vsemi vrstami dobrot. Dimljen losos, avokado, ocvrt piščanec in nutella so le nekateri izmed prelivov za barhes, med katerimi lahko izbirate, z dodatnimi jedmi, kot so matzo kroglična gosja juha, shakshuka ali veganska sol falafel.

1075 Budimpešta, Király utca 15.

BiBo Budapest

Po Madridu, Londonu in Dohi je v Budimpešti svoja vrata odprla najnovejša restavracija treh kuharjev Dani García z Michelinovo zvezdico. BiBo Budapest, ki se nahaja v sedmem nadstropju hotela Dorothea, združuje španski občutek življenja z bistvom madžarske gastronomije. Poleg značilnih artiklov lahko najdete specialitete iz hrane, ki jih navdihuje madžarščina, kot sta klobasa brioche chipotlepaprika ali začinjena krema za cmoke Tokajiaszú. Sproščen, a eleganten bar in restavracija na strehi čakata goste z edinstvenimi rešitvami notranje opreme in spektakularno panoramo za nepozabno kulinarično potovanje.

1051 Budimpešta, Apáczai Csere János utca 11.

Vibe Budapest se je odprl kot najnovejši član skupine Costes, z uporabo – malo pretiravanja, – ob vznožju Verižnega mostu, da bi popestrili naš večer s fuzijskim menijem Dávida Ruffa in Gáborja Jónása, značilnimi koktajli Marca Alvareza, znanega kot najboljšega natakarja na svetu, kolumbijske plesne ekipe ter afro, plemenskih in tech house ritmov. Resnično zabavno kulinarično izkušnjo dopolnjuje notranja zasnova, o kateri sta sanjala Nóra Somfalvi in Kulcs Stúdió, umivalnica, ki se prilega tudi selfie spotu, edinstveno pohištvo in eden najboljših zvočnih sistemov na celini.

1051 Budimpešta, Széchenyi tér 7-8.

Slaščičarna in zbirališče Cziniel

Cziniel že dolgo služi kot točka poravnave za številne obiskovalce obale Római: priljubljena slaščičarna na Nánási út zdaj pričakuje svoje stare in nove goste s prenovljenim izborom zajtrka, sezonsko spreminjajočim se izborom pijač in tort ter notranjostjo, ki je bila podvržena temeljitemu šivanju gub. Poleg tradicionalnih tort se na posodobljenem meniju vrstijo inovativne sladice in slastne jedi za malico, otroška igrala in kotiček za kamin pa zagotavljajo popolno lokacijo za prijetno zabavo.

1031 Budimpešta, Nánási út 55.

Oggi Pizzeria Napoletana

Hrustljav veter, sveže sestavine in pravi italijanski občutek življenja – to ponuja Oggi Pizzeria Napoletana, rešiteljica Gozsduja Udvarja. V restavraciji, ki je bila dodana na gastro zemljevid Budimpešte z brezplačno razprodajo pic, so v pečici pečene testenine v neapeljskem slogu narejene po tradicionalnih receptih in z italijanskimi sestavinami. Poleg tradicionalne margherite in začinjene diavole lahko okusite tudi specialitete, kot sta začinjena nduja in tartufo s kremo iz tartufov, prelita s kozjim sirom, medom in orehi. Če želite neponarejeno izkušnjo neapeljske pice, je Oggi pravi kraj za vas!

1075 Budimpešta, Király utca 13.

Če naletite na novo lokacijo v prestolnici in okolici, nam jo pošljite na e-naslov editorial@funzine.hu!

Billog Burger Bar

Zahvaljujoč novi lokaciji našega najljubšega štirikolesnega burger jointa se lahko zdaj vsak dan v tednu udeležimo teksaških počitnic z okusom: v Billog Burger Baru so na naši mizi postavljeni sočni burgerji, klobase in sendviči na žaru, narejeni iz pestre govedine, bizona ali piščanca, že znani iz Róbert Károly körút, Maglódi út in Dürer Kert, ki jih slogovno postrežemo na teksaški registrski tablici namesto na krožniku. Poleg ljubiteljev mesa so razmišljali tudi o vegah in ljubiteljih craft piva, brezplačni aparat za pokovko pa bo zagotovo najljubši za otroke!

1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 5.

namizu

Poceni, zdravo in okusno hitro? Namizu, ki se nahaja le streljaj od trga Kálvin, je naredil nemogoče in izpolnjuje vse pravkar naštete potrebe! Poudarek je na cateringu za s seboj, police se samo sesujejo pod okolju prijaznimi škatlami za s seboj, ki vključujejo jedi z japonskim navdihom, kot so tonkatsu, suši ali jedi iz riža lososa in avokada. Če se vedno spopadate s pomanjkanjem časa, vendar imate radi azijsko kuhinjo, zdrava prehrana pa je med vašimi novoletnimi zaobljubami, potem je bil namizu izumljen za vas.

1082 Budimpešta, Baross utca 3.