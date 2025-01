Januarski zagonski seznam: 7 odličnih programov v Budimpešti in okolici, ki jih ne smete zamuditi

Novo leto, nove dogodivščine! Januar je odlična priložnost, da odkrijete skrite zaklade Budimpešte in njene okolice ter poskusite nekaj novega. Zbrali smo sedem razburljivih programov, ki bodo zagotovo popestrili hladne mesece.

Tek na smučeh in sankanje v parku Normafa

Ljubitelje zimskih športov toplo sprejme zasneženi vrh Normafe, sankaški hrib Anna-rét. Čas je, da zgrabite sani in se z malčki odpravite proti progi, kjer lahko preživite cel dan v sankanju. Deviški sneg tu čaka tekače na smučeh, zato se lahko brez težav prepustijo svoji strasti do zimskih športov. Bodite del tega nepozabnega zimskega doživetja, dokler je sneg!

Kavarne zgodbe v Pešti – sprehod za oglede (4., 25. januar 2025)

Ekipa Sétaműhely bo 4. in 25. januarja na sprehod premamila ljubitelje gastronomije, predvsem kave in kave. Na tem vodenem sprehodu se lahko od 19. stoletja do danes potepate po znanem in manj znanem svetu kavarn. Med drugim lahko ugotovite, kdaj so na Madžarskem prvič izmerili kavo in koliko kavnih zrn je potrebnih za stiskalnico za zalivanje ust. Poleg neizogibne degustacije kave lahko pobliže spoznate nekdanji svet, pretekle in stalne like mirnih kavarn.

Noč drsališč (18. januar 2025)

Spet je čas, da potegnemo kori in skupaj oddrsamo v noč! 18. januarja vas po vsej državi čaka na desetine drsališč in drsališč z edinstvenimi programi in presenečenji. Nočno doživetje bogatijo ledeni DJ-ji, testi hokeja na ledu, veščine na ledu in virtualne igre. Letos bo že devetič potekal priljubljeni program, katerega natančne lokacije najdete na spletni strani dogodka!

Cartoons in Jazz //UP Event Space (18. januar 2025)

Se spomnite čarobnega sveta pravljic, kjer je vsaka pesem pripovedovala svojo zgodbo? Zdaj imate priložnost, da podoživite te trenutke v resnično posebnem večeru! 18. januarja bodo melodije, ki lahko prikličejo najlepše spomine na naše otroštvo, zaigrane v jazzovskem zvoku. Če imate radi svet Pixarjevih in Disneyjevih zgodb, potem te izkušnje ne smete zamuditi! Slišijo se melodije večnih klasik, kot so Toy Story, Following Nemo, Szörny Rt., The Incredible Family in še veliko več.

Budapest Roller Disco //Turbina (19. januar 2025)

Prva izključno ženska zabava Budapest Roller Disco, od žensk do žensk! Če ste tudi pripadnica ženskega spola, vzemite svojo starost (če je nimate, jo lahko najamete na licu mesta), svojo punco in se 19. januarja odpravite v Turbino, kjer se lahko skupaj povaljate, da se potopite v prostor in čas, ki ju tisto noč ustvarjajo pozitivne ženske energije. Njihov cilj je združiti ženske in deliti tisto, kar so rade počele, ter dvigniti druga drugo skozi to, kar žensko bratstvo v resnici je.

Festival kitajskega novega leta (18. – 19. januar 2025)

Tretji vikend v januarju bo budimpeštanska kitajska četrt okrepljena s prazničnim viharjem, kjer bo kitajska skupnost v Budimpešti ponovno organizirala zelo priljubljeno novoletno praznovanje. Po kitajski tradiciji bo leto 2025 leto Kače, ki ga lahko z množico programov in delegacijo iz mesta Kaifeng, enega najstarejših kitajskih mest, 18. in 19. januarja praznujejo ljudje, ki živijo v prestolnici.

Svetlobni vrt kraljice Elizabete, Gödöllő (do 28. februarja 2025)

Do 28. februarja 2025 bo v parku kraljevega gradu Gödöllő v spomin na kraljico Elizabeto potekal poseben svetlobni park. Bleščeče svetlobne instalacije “Bright Castle Park” ne predstavljajo le ikoničnih trenutkov Sisinega življenja, ampak zagotavljajo tudi čarobno izkušnjo za vso družino. Park, ki ima 250.000 LED luči in impresivne skulpture, ponuja edinstveno priložnost za obiskovalce, da spoznajo zgodovino cesarice in veličastno vzdušje gradu. V adventnem in božičnem času je resnično poseben program za vse tiste, ki želijo biti del čarobne, zgodovinske pustolovščine.