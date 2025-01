7 veličastnih vodenih sprehodov v Budimpešti, ki pozlati prvi mesec v letu

Zahvaljujoč odličnim vodenim sprehodom prestolnice tudi v januarju ne bo dolgčas. Oglejte si veličastne programe meseca, kjer se lahko ne le sprostite, temveč tudi pridobite nova znanja in razumevanje.

Mestni sprehod po Felhévízu v Budimu

4. januarja so se lahko pod vodstvom turističnega vodnika in pripovedovalca Kinge Szabója odpravili na ogled mesta v Felhévízu v Budimu. Voden sprehod se začne ob 14.30 s trga pred knjižnico Szabó Ervin na Török utca. Med skoraj dvournim programom lahko opazujete, kako ogromne platane rastejo okoli okoliških kopeli, vendar lahko dobite odgovore na toliko vprašanj, vključno s tem, kaj dolgujemo Istvánu Marczibányiju, ki je lahko plaval navzkrižno v Lukács Bathu, kakšna pravila so veljala za goste zdravilišča in kako so se kopale turške ženske?

Datum sprehoda: 4. januar 2025.

Kavarniške zgodbe v Pešti

Ekipa Sétaműhely bo 4. in 25. januarja na sprehod premamila ljubitelje gastronomije, predvsem kave in kave. Na tem vodenem sprehodu se lahko od 19. stoletja do danes potepate po znanem in manj znanem svetu kavarn. Ali lahko med drugim ugotovite, kdaj so na Madžarskem prvič izmerili kavo in koliko kavnih zrn je potrebnih za stiskalnico za zalivanje ust? Poleg neizogibne degustacije kave lahko pobliže spoznate nekdanji svet, pretekle in stalne like mirnih kavarn.

Datumi sprehoda so: 4., 25. januar 2025.

Sinagoga ograjevanje

4. in 18. januarja ena od skritih, skoraj neznanih sinagog v Budimpešti razkrije svoje najstrašnejše skrivnosti. Seveda je bajen prizor šele začetek, zgodba, ki jo lahko poslušate ob tej priložnosti, bo vsaj tako očarljiva. V Pešti je pozabljena judovska četrt, kjer so zidovi stavb v mnogih desetletjih predali svoj namen. Tako je njegova šola jahanja postala dom košarkarjev, ena najlepših in edinstvenih mestnih sinagog v Angyalföldu pa je postala sabljaška dvorana. Poleg zgodb starih impozantnih stavb so lahko dobili tudi vpogled v razcvet različnih športov.

Datumi sprehoda so: 4. januar 2025, 18.

Tako so živeli – Slavni domovi, slavni prebivalci

11. januarja se bo vredno odpraviti na pot in se odpraviti proti osrčju Pasaréta, kjer se po zaslugi Pestbuda Walking Team odvija pustolovski kulturno-zgodovinski sprehod. Domovi znanih prebivalcev razkrivajo svoje skrivnosti med 130-minutnim sprehodom, hkrati pa dajejo vpogled v vsakdanje življenje velikanov, ki so nekoč živeli v Pasarétu. Navdušenja, veselja in zgodb ne bo manjkalo, prav tako pa lahko dobite odgovore na vprašanja, kot so kje najti pravi „Ajtó”, znan iz romana Magde Szabó, kjer je bil napisan Utas és moonsvilág in kjer je Pál Jávor dvignil svoje vrtnice.

Datum sprehoda: 11. januar 2025.

Od podstrešja do kleti – Potepanje po Buda Vigadó

14. januarja bo Budimski grad, stavba, ki blesti znotraj in zunaj, razkrival svoje skrivnosti med 1,5-urnim vodenim sprehodom. Tokrat si lahko ogledate mogočno stavbo Hiše izročila od podstrešja do kleti, se potepate po galeriji, občudujete Atrij in raziščete tudi gledališko dvorano, vse to iz zaprte galerije. Med obsežnim ogledom stavbe bo odstrta tančica s prostorov, sob in skrivnosti, ki se razkrijejo izključno za to priložnost.

Datum pohoda je: 14. januar 2025.

130 let pod zemljo

Korzaža z nami! na zadnji premieri njegove ekipe, 18. januarja, bo glavno vlogo odigrala podzemna železnica, neločljiv dodatek metropolitanskega prometa. Medtem ko lahko podrobno spoznate zgodovino gradnje metrojev prestolnice, lahko med sprehodom dobite tudi odgovore na tako vznemirljiva vprašanja, kot so, zakaj je bila Madžarska v ospredju gradnje prvega metroja na celini, zakaj je bilo odprtje druge linije metroja tako odloženo in medtem ko potujete po vseh štirih linijah metroja, lahko izveste malo, katera je bila najljubša postaja Sándorja Kányádija?

Datum sprehoda: 18. januar 2025.

Košer na kocki

26. januarja bo ekipa Városművek vodila tiste, ki jih zanima srce judovske četrti Pešte, vključno z judovsko kulturo in tradicijo hrane. Udeleženci vodenega sprehoda lahko ugotovijo, katere restavracije s košer mlekom, glat košer in “kosher style” ponujajo tradicionalne jedi in okusne prigrizke v središču Budimpešte. Med drugim lahko ugotovite, kaj košer pomeni danes in kaj je včasih pomenil, kaj bi lahko bil še košer poleg hrane, lahko pa dobite tudi odgovore, kje, od koga in kaj so gospodinje, ki so nekoč kupovale košer kuhinje?

Datum sprehoda: 26. januar 2025.