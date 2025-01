7 odličnih brezplačnih programov v Budimpešti za januar

Prvi mesec v letu tudi v prestolnici pripravlja razburljive brezplačne programe, ki v monotoni vsakdan vnesejo malo barve. Popestrite siv januar s temi pestrimi dogodki!

10/10 – 10 let 10 vrednosti v galeriji Deák17 (čez januar)

Jubilejna razstava galerije Deák17 zajema zgodovino in koncept galerije, izbran iz 10 let, organiziranih okoli 5 vznemirljivih sodobnih umetniško-socialnih tem in 5 umetniško pedagoških metod. V tematskih sklopih se v galerijski prostor vračajo dela sodobnih umetnikov, retrospektivni izbori fotografij pomagajo pogledati nazaj, interaktivni kreativni prostori pa ustvarijo doživljajsko recepcijo.

Harry Potter Quiz // ROOTS Budapest (8. januar 2025)

Imeli boste dve uri časa, da odgovorite na smešna in še nikoli slišana vprašanja o Harryju Potterju! Ekipe do 5 oseb vabimo k prijavi na kviz, kar lahko storite v komentarjih na dogodku, strogo z imenom ekipe!

PosterFest // več lokacij (od 9. januarja 2025)

Otvoritev in podelitev nagrad 4. PosterFesta bosta 9. januarja, ves januar pa bo sodobna plakatna umetnost v središču pozornosti na več lokacijah v Budimpešti. Čakajo vas razstave, predavanja, delavnice!

Notranja dvoranska razstava: Fotografije Károlyja Lipovitsa // Družbena hiša Békásmegyer (od 15. januarja 2024)

Šolsko življenje prekodonavskega študenta in majhnega mesta v petdesetih in šestdesetih letih skozi kamero učitelja telesne vzgoje Károlyja Lipovitsa. 1200 slik otrok, mladih in Csorne iz desetletij socializma.

Eszter Gordon: Trenutki, ujeti v slike – Razstava // Kulturni center 3K Kaszásdűlő (od 17. januarja 2025)

Razstava fotografinje Eszter Gordon bo odprta 17. januarja v Kulturnem centru 3K Kaszásdűlő. Brezplačna razstava prikazuje umetnikove najljubše posnetke iz čudovitega sveta gledaliških in filmskih snemanj, na katerih nastopajo znani igralci in režiserji.

Festival kitajskega novega leta // Chinatown Budapest (18.–19. januar 2025)

Tretji vikend v januarju kitajska četrt v Budimpešti zaživi s prazničnim vznemirjenjem, kjer bo kitajska skupnost v Budimpešti znova priredila zelo priljubljeno novoletno praznovanje. Po kitajski tradiciji bo leto 2025 kačje leto, ki ga bomo obeležili s pestrim programom in delegacijo iz Kaifenga, enega najstarejših kitajskih mest.

Dan madžarske kulture – Minifest zvočnih posnetkov // Turbina (22. 1. 2025)

Snemalna programska pisarna tudi letos praznuje dan madžarske kulture s koncerti pop glasbe in obsežno prireditvijo. Na Snemalnem minifestu, ki bo v Kulturnem centru Turbina, se bo predstavilo 15 odličnih izvajalcev iz 2025 prejemnikov podprograma Izvajalci začetniki.