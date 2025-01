Družinski klepet v Mátri: 5 pohodniških poti, v katerih bo uživala vsa družina

Med številnimi pohodniškimi točkami Mátre bodo tudi najmanjše uživale v lažjih, a tudi neštetih pustolovskih pohodniških poteh. Pojdite izpod tople odeje in si zagotovite čim več skupnih, družinskih doživetij z obiskom slikovitih pokrajin naše države!

V iskanju nepozabnih panoramskih točk: streha Galya

Dih jemajoči razgledi so vidni med pohajkovanjem po tretjem najvišjem gorskem vrhu naše države, 964 metrov, kjer razgledna točka Galya razkriva slikovito panoramo valovitih pobočij bližnjih gora. Daljnemu razgledu na trasi National Blue Tour se lahko približate z udobnim sprehodom, ki se začne od stavbe turističnega centra Galyatető, vendar je na tem območju še vedno nešteto možnosti za pustolovščino v naravi. Tudi izhajajoč iz turističnega središča nas že po 2 km čakajo borovi gozdovi doline Martalóc, od koder lahko obiščemo tudi jezero Fekete, po nekaj kilometrih klepetanja iz Galyatetőja pa lahko obiščemo tudi Piszkéstető.

Spuščen v divji čarobni svet: Csörgő-szurdok

Ni naključje, da je soteska Csörgő postala ena najbolj priljubljenih izletniških destinacij v Mátri, saj monumentalni pogled na navpične vulkanske andezitne stene v skalni soteski zaslepi vse turiste, ki se tja odpravijo. Dolino potoka lahko odkrijete že od Mátrakereszesa med enostavno, 8,4 km dolgo krožno turo. Ko prispemo v gozd, se lahko sprehajamo v strugi potoka, nato pa zapustimo andezitne stolpe Bagoly-kő in se na razcepu odcepimo, razkrije se nam divji svet soteske. Ko prispemo iz kanjona, prispemo do izvira Vándor in pridemo do Mátraszentimreja skozi gozdni rezervat. Na koncu se vrnemo na naše izhodišče z dotikom jame Csörgő-lyuk, turistične hiše Ágasvár in sedla med Dvoje gradov.

Srednjeveška pustolovščina: grad Siroki

Največja grajska ruševina Mátre in tudi edini jamski grad v državi nas vabita na očarljivo potovanje skozi čas v svet pred več sto leti. Navdušenje, ki ga skriva podzemni jamski sistem, še povečuje pogled z vrha trdnjave, vendar se doživetja, ki jih ponuja grad Siroki, dopolnjujejo z razstavo, ki predstavlja turške čase, vaško podeželsko hišo in potepanjem sprehajalne poti, ki poteka okoli obzidja. In če bi tukaj še bolj popestrili izkušnje, bi lahko obiskali tudi Silas prijateljev in redovnic v spomin na ljubezen meniha in redovnice, zamrznjene v kamnu. Do kraja, obdanega z legendami, pridemo z vhoda v grad, zavijemo proti grajskemu sedlu, sledimo oznaki K.

Domovina Jankója Jéga: Spodnji in Zgornji slapovi

Pozimi, ko živo srebro termometra zdrsne pod ledišče, zaživi prava ledena čudežna dežela, ki je na dosegu roke Mátrakeresztesu. Le nekaj minut od vasi lahko po znaku rdečega križa že uživamo v nizih ledenikov, ki jih tvorijo brzice Mátre. Najprej pridemo do ledene zavese Spodnjih slapov, ki padajo s skale, čeprav je treba opozoriti, da velja za geološko atrakcijo in ne za brzice. Od tu vodijo obiskovalci do skalne stene, ki se dviga proti nam in skriva skrivališče Mártona Vidróczkega. Čez nekaj časa lahko vidimo tudi Zgornje slapove, do katerih pridemo na znaku rdečega trikotnika, v vijugasti strugi potoka.

Doživite ogled iz Mátrafüreda: Cincér nature trail

Če smo bili skozi Harkály Ház v Mátrafüredu, interaktivno razstavo, ki predstavlja tipične ptičje in rastlinske vrste gozdov gorovja, lahko imamo še veliko več izkušenj na 3,5 km dolgi pohodniški poti z 8 postajami, ki se začne od stavbe. Naravoslovna pot, ki vodi v Sástó, nam predstavlja čudovito panoramo, prav tako pa nam s pomočjo razstavnih tabel pripoveduje o specifičnem živalskem svetu tega območja. Zahvaljujoč temu lahko dobimo vpogled na primer v poseben gozdni svet mrtvih dreves, medtem ko nam razgledna točka Kozmáry na poti omogoča, da uživamo v panoramskem pogledu na severno osrednje gorovje. Ob prihodu v Sástó nas čakajo nova doživetja, saj nas območje jezera vabi tudi na izlet, medtem ko bližnji Park Oxygen Adrenalin obljublja poživljajoča doživetja.