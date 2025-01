5 čudovitih lokacij v naši državi, ki pričarajo prijetno vzdušje filma Počitnice

Prepričan sem, da so že vsi videli božično klasiko Holiday, ki med prazniki obudi toliko lepih spominov. Sedaj pa smo raziskali, katere lokacije pri nas se to zimo splača obiskati in pričarajo prijetno vzdušje iz filma.

Szentendre

Nobenega dvoma ni, da se Szentendre splača obiskati kadar koli v letu, saj je romantično vzdušje zagotovljeno v vsakem letnem času. Nič drugače ni v tem letnem času, ko je mesto napolnjeno s svetlobo, si prebivalci v oknih izdelujejo adventne koledarje, z okusnim toplim napitkom v rokah pa lahko obiščemo adventne tržnice. Slikovito mesto ob Donavi s tlakovanimi ulicami in baročnimi stavbami izžareva pravo praznično vzdušje. Mestne umetniške galerije in obrtne trgovine so idealne tudi za nakup posebnih daril.

Tri koče

Háromhuta, ki leži globoko v osupljivem gorovju Zemplén, je sestavljena iz treh bolj ali manj ločenih naselij, le 30 kilometrov od Sárospataka, njena zgodovina pa sega v čas kralja Henrika II. Izvira iz časa vladavine Ferenca Rákóczija. Njegovi najbolj znani znamenitosti sta veličastna lovska koča Bretzeinheim-Waldbott in rimskokatoliška cerkev, zgrajena v 19. stoletju. Seveda ne manjka krajev za obisk, na primer lahko raziščete izvir Pálos ali okolico travnika Rejtek in kamnov Gömböc. Po sneženju lokacija spominja na regijo Cotswolds v Angliji, ki jo vidimo v filmu.

Lillafured

Lillafüred je vreden obiska vse dni v letu, saj izžareva čarobno vzdušje in je vedno kaj odkriti. Čudovita stavba hotela Palace, jezero Hámori pod njim, bučeči slap Lillafüred v bližini in nedavno prenovljena razgledna točka Zsófia s čudovito panoramo veliko prispevajo k temu edinstvenemu vzdušju. Če se le da, ta slikoviti del mesta vsekakor obiščite v zimskih mesecih, tisti srečnejši pa morda ujame tudi malo snega.

Hollókő

Hollókő verjetno ni treba predstavljati, saj ni le priljubljena destinacija na Madžarskem, ampak je svetovno slavo pridobil z uvrstitvijo na Unescov seznam svetovne dediščine. Edinstvenost vasi Palóc je, da je bila zgrajena v 17.-18. Vas, ki je nastala v 19. stoletju, je do danes uspela ohraniti ljudsko stavbarstvo in vsakdanje življenje vasi pred 20. stoletjem v prvotnem stanju. Drobno vasico, ki jo lahko imenujemo tudi muzej na prostem, ni vredno obiskati le poleti, saj pravljična zimska pokrajina pokaže prav posebno, čarobno plat vasi.

Gödöllő

Mesto Gödöllő je v tem obdobju v polni božični vročini, kar dokazujejo prijetno košarkarsko igrišče, zasluženo priljubljena Božična hiša z vrtiljakom na vhodu in številni drugi odlični programi. Da ne omenjamo adventnih programov kraljevega gradu Gödöllő, saj vas bodo božični sejem v grajskem parku in lepo okrašeni prostori popeljali nazaj v svet praznovanj prejšnjega stoletja. Zato se mesto splača obiskati v zimski sezoni!