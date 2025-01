3 očarljive lokacije v deželi, kjer oživi pravljično kraljestvo vilinov in škratov

Vse kar morate storiti je, da si prikličete naše najljubše pravljice in kot bi mignil, njihovi drobni junaki oživijo. Če tokrat iščete škrate in viline, so tukaj tri očarljive lokacije v državi, ki jih bodo priklicale.

Hiša gozdnih škratov v pravljičnem Mecseku

Med zimskim pohodom in raziskovanjem divjega in romantičnega gozda Kelet-Mecsek lahko obiskovalci tega območja opazijo zelo posebno in celo očarljivo majhno kočo. Gozdna koča v objemu dreves – ki se po naključju imenuje Lovska koča v dolini Komlós – je videti, kot da je pravkar stopila s strani knjige zgodb in spominja na gozdni dom namišljenega vilina ali škrata. Koča, zgrajena leta 1975 in velja za priljubljeno destinacijo, se nahaja na levi strani ceste, ki povezuje naselji Pécsvárad in Magyaregregy.

Aprajafalva preselila v Botanični vrt

Letos so se v Budimpeštanski botanični vrt preselili mnogi iz otroštva priljubljeni risani junaki, ki jih je spremljal cel imperij svetlobe. Svetlobna razstava Garden of Lights, ki pozlati zimske mesece z lučmi in jih naredi veličastne, naniza prebivalce pravljične Aprajavalve in obuja drobne, a toliko bolj ljubke risane junake. Odličen zimski program tako otrokom kot njihovim staršem ponuja priložnost, da se igrivo potopijo v pravljični svet škratov in obujajo spomine. Svetlobno razstavo si lahko ogledate do 2. marca 2025.

1083 Budimpešta, ulica Illés 25.

Vilinska vas v poplavnem gozdu Budakalász

Po škratih Aprajafalva ne smemo pozabiti na vilinsko vas, zgrajeno v poplavnem gozdu Budakalász. Pobuda, ki je bila lani zelo uspešna, je povezana s Tamásom Kányo, ki je preoblikoval prejšnjo stvaritev, ki je bila uničena zaradi poplavljanja Donave. Mini svet, narejen izključno iz naravnih materialov, je tako resničen, da skoraj čakaš, da se odprejo drobna vrata in iz hiše prileti njegov drobni prebivalec. Čeprav stvarstva niso prevzeli vilini, so ga prevzeli prebivalci gozda, veverice in ptice, še toliko bolj, zato je pomembno, da vilinska vas ostane nedotaknjena in nemotena, da jo lahko obišče čim več ljudi. čudeže v prihodnosti