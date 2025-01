5 lepih krajev v državi, kjer vas čaka svet zimskih pravljic

V državi je več točk, ki s svojimi snežno belimi zimskimi oblačili ponujajo še bolj čudovit pogled. Oglejte si te oživljene zimske pravljice!

Jezero Tapolca Malom-tó

Tapolca, ki se nahaja na dosegu roke od Blatnega jezera, je odlična destinacija pozimi in poleti. To velja tudi za Malom-tó, ki se nahaja v osrčju naselja, ki ga je vsaj toliko vredno obiskati tudi v času zimske vode. Čudovito jezero in čudovito okolje, ki ga obdaja, tudi pozimi ne razočarata, stavbe, ki spominjajo na preteklost, vabljive restavracije in sprehod okoli jezera vsak zimski dan naredijo zlat. Poleg tega je za Malom-tó vredno vedeti, da se njegova voda napaja iz izvirske vode, ki izbruhne pri 18 stopinjah, para, ki se pozimi valovi nad vodno gladino, pa ponuja prav poseben pogled.

Razgledna točka Zsitvay, Visegrád

Visegrád, ki velja za enega od draguljev Donavskega ovinka, je pozimi vsaj tako odlična destinacija kot poleti. Pogled navzdol na ovinek Donave iz Višegrajske citadele, ki nosi zimska oblačila, in prednastajajoče podeželje, ki ni več prekrito z gostim krošnjami, je zelo edinstveno doživetje. Tudi po sneženju je vredno obiskati tukaj za prijetno sprostitev in zimsko turo, vendar enako velja za razgledno točko Zsitvay, od koder tiste, ki pridejo sem, čaka še ena čudovita perspektiva, osupljiva panorama in razgled.

Kékestető

Morda nikomur ni treba predstaviti najvišje točke države, kjer lahko pozimi doživimo posebno izkušnjo, še posebej po sneženju. Seveda sta zasnežena pokrajina in pogled s televizijskega stolpa, ki se razteza proti nebu na 1014-metrskem vrhu Kékesa, neprekosljiva, vendar so drevesa in gozdne poti, prekrite s snegom in drobljenim kamnom, vsaj tako pravljične, kot pričajo fotografije, ki ustrezajo razglednici. Ker je klimatsko zdravilišče, je prav tako odlična destinacija za tiste, ki se želijo regenerirati, kot za ljubitelje zimskih športov in aktivne rekreacije.

Grad Sümegi

Eden od neprecenljivih draguljev regije je vedno impresiven grad Sümegi. Poleg srednjeveške trdnjave naselje, ki se nahaja nedaleč od Blatnega jezera, ponuja kup tlakovanih ulic, čudovite panorame in zgodovinske spomenike. Seveda grad ponuja tudi odlična doživetja pozimi za radovedne mlade in stare, vendar poleg programov ne pozabite uživati v zimskem pogledu na grad, ki se dviga proti nebu.

Stari kamen, Bajót

Med izletom v Gerecse je vredno obiskati znamenitosti, ki jih ponuja Öreg-kő tudi med kratkim ogledom pozimi. Od 375 metrov višine med Bajótom in Mogyorósbányo je očarljiva panorama dolin in višin, ki počivajo pod snegom, gozdov, ki ga prekinjajo, in pokrajine, ki se razteza v daljavi. Vendar pa naravni rezervat ne obljublja le impresivne zimske panorame, saj se tu nahaja tudi spektakularna jama Jankovich z raztrgano kupolo, ki jo je prav tako vredno obiskati.