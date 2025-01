5 posebnih kuharskih knjig z recepti iz naše najljubše serije

Če ste kdaj želeli simbolične jedi in slastne jedi, ki ste jih videli v svoji najljubši seriji, je zdaj vaša priložnost, da jih pripravite doma! Zbrali smo kuharske knjige, ki prinašajo ikonične jedi iz priljubljenih serij s platna naravnost v vašo kuhinjo.

Uradna kuharska knjiga Harryja Potterja

Palica (morda lesena žlica) v roki, saj se lahko vsi oboževalci Harryja Potterja odpravijo na čarobno kuhinjsko pustolovščino! Ta posebna kuharska knjiga vsebuje vznemirljive, enostavne za pripravo in čarobno okusne recepte, kot so sirovi piškoti za tiste z nekaj usti, juha iz besne vrbe, Hagridov ogromen mesnat ragu, zastrupitev z mentolom v sobi potrebe ali koktajl s kakci. Poln čudovitih fotografij, volumen vključuje tudi vegetarijanske, veganske in brezglutenske jedi, pa tudi obilo kuhinjskih nasvetov in nasvetov za mlade, nadobudne kuharje, za popolno Hogwartsovo pojedino.

Hotel of Hearts – Gilmore Girls – Uradna kuharska knjiga

Gilmore Girls: The Official Cookbook združuje hrano iz vseh kotičkov Stars Hollow in drugod, kot so Dragonfly Hostel, Weston Pastry Shop, Al’s Pancake House, Luke’s Cafe in jedilna miza Emily & Richard. Po receptih so lahko pripravili oylanove dobrote, kot so Sookiejina rižota, laneni kolački gospe Kim, Lukov cheeseburger s krompirčkom in seveda popolna kava. Poleg vsega tega sem našla tudi iznajdljive kuharske nasvete Sookie, gostinske nasvete Michela, bontonske nasvete Emily Gilmore ter modrost Lorelai in Roryja, kako hitro kuhati in kako se še hitreje pogovarjati.

István Boromisza: Si zvonil, Mylord? Kuharska knjiga

Na Madžarskem že več kot trideset let obstaja neprekinjeno oboževalstvo Csengetta, Mylorda? britanska humoristična serija, v kateri poleg odličnega humorja, neustavljive igre, fine sinhronizacije in značilnih likov ne moremo pozabiti briljantnih ulovov gospe Lipton. V kuharski knjigi, ki spominja na svet ikonične serije, se poleg receptov za jedi, ki se pojavljajo v epizodah, pojavljajo tudi kulturne tradicije Anglije v času Jurija V. in tajnica svetovno znane češnjeve pite gospe Lipton je tudi razkrita. Knjiga vsebuje recepte za šestdeset odličnih, tipičnih britanskih jedi, juh, solat, glavnih jedi, sladic, piknik jedi in pijač, tako za začetnike kot za napredne uporabnike, po pripravi katerih je rad napolnil kozarec Château Lafite iz kleti svojega veličanstva!

Annie Gray: Uradna kuharska knjiga Downton Abbey

Uradna kuharska knjiga Downton Abbey vsebuje več kot sto receptov iz najboljših obrokov gospodinjstva Crawley – od večernih jedi v zgornjem nadstropju do paštet in pit v pritličju. Jedi gospe Patmore so temeljile na izvirnih receptih tiste dobe, zato poleg lepo postreženih jedi zgodovinarka hrane Annie Gray daje neustavljivo vznemirljiv vpogled v razumevanje, zakaj so bile te jedi najbolj priljubljene med letoma 1912 in 1926. Poleg ikoničnih citatov likov lahko dobite tudi notranje informacije o ozadju, kot so opisi prizorov, v katerih ima hrana posebno pomembno vlogo. V prazničnem meniju lahko izbirate tudi med recepti za toast s kaviarjem, piščančjo vol-au-vent, kumarično juho ali postrv v portovec omaki, klobaso, pečeno v testo na mizi za služabnike, govejo enolončnico z nokedlijem, tortami ali medenjaki.

Amanda Yee: Prijatelji – Uradna kuharska knjiga

Ne glede na to, ali ste kuharji, namazani z vsemi kožami, kot je Monica Geller, šele ustanavljate podjetje za dostavo hrane, kot je Phoebe Buffay, ali ste staromodni trebušni pajki, kot je Joey Tribbiani, Friends – Uradna kuharska knjiga ponuja vrsto različnih receptov za kuharje na različnih strokovnih ravneh. Predjedi, glavne jedi, pijače in sladice – v vsakem poglavju so ikonične dobrote, kot so Monicina zahvalna pojedina, Rachelin mesni tartuf, ocvrte stvari s sirom – samo za Joeyja, Chandlerjev „Mleko, ki ga žvečite, čokoladni ovratnik Phoebeine babice in neizogiben sendvič Juicy turkey. Vsak recept v kuharski knjigi, ki vsebuje veliko barvitih slik, spominja na dano epizodo, v katero je vključena dana hrana, tako da lahko dobrote celo povežete z večerom gledanja serije.