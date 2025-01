5 odličnih slaščičarn v aglomeraciji Budimpešte, ki jih je vredno obiskati med zimskim izletom

Aglomeracija Budimpešte je dom odličnih slaščičarn in pekarn ter seveda čudovitih pohodniških destinacij. Če želite ubiti dve muhi na en mah, pred ali po prijetnem izletu, se za oddih ustavite v eni od naslednjih odličnih slaščičarn!

Caravella, Gödöllő

V zasluženo priljubljeni, prijazni kavarni-slaščičarni Gödöllő, ki spominja na dom, si gostje že od odprtja podajajo kljuko. Poleg svežih, domačih tort, odličnih domačih kav in prigrizkov je Caravella tudi paradni konj prisrčnega gostoljubja, kjer se enostavno počutiš kot doma. Sladice, med katere sodijo klasične, kremaste, s čokolado oblite torte, tortne rezine in sirove torte, so narejene z največjo skrbnostjo, srcem in dušo ter iz kakovostnih sestavin, brez uporabe dodatkov.

2100 Gödöllő, ulica Szilhát 40.

Casa Deligio, Érd

V zadnjem mesecu leta 2023 se je Italija preselila v Érd, na Szabadság tér, v obliki tort, okusnih slaščic in sladic. Slaščičar Davide Deligio je tu odprl svojo slaščičarno pod imenom Casa Deligio, ki je hitro osvojila srca domačinov in okoličanov. V slaščičarski delavnici za eno osebo nastajajo najbolj okusne italijanske torte, tiramisu, profiterole, sfogliatelle, rumbabe, cantuccini in kdo ve koliko drugih dobrot, ki navdušujejo goste, željne italijanskih okusov.

2030 Érd, Szabadság tér 11.

Slaščičarna Hilda, Pilisszentkereszt

V prikupni slaščičarni Pilisszentkereszt, Hilda Cukrászda, slaščičarski pult ponuja linijo domačih sladic, pripravljenih s srcem, dušo in veliko ljubezni. Pred ali po izletu ali potepanju po okolici se splača ustaviti tukaj in se nasititi ne le z odlično torto in jo pospremiti s slastnim odžejalnikom, ampak tudi z vseprežemajočo prijazno postrežbo, ki je gostje deležni. V ponudbi slaščičarne lahko vsakdo najde poslastico po svojem okusu, saj so poleg tradicionalnih sladic na voljo tudi veganske sladice.

2098 Pilisszentkereszt, glavna ulica 28.

Spreten pav, Monor

Živahna škatla z dragulji Monorja, ki skriva prijetno vasico kleti, Fürge Páva goste navduši tako s svojo notranjostjo kot z okusnim pecivom, ki se drugo za drugim vrstijo na pultu, in omamno aromo sveže kuhane kave. Fürge Páva, ustvarjen kot otrok ljubezni do gastronomije in cvetličnih pesmi, je čaroben kraj, kjer se lahko sprostite na prijetnem sprehodu ali preprosto sprostite po prijetnem sprehodu po okolici.

2200 Monor, ulica Kossuth Lajos 87.

Slaščičarna in kavarna Ebatta, Százhalombatta

Vredno je načrtovati obisk ali izlet v območje Százhalombatta, da se ustavite v slaščičarni in kavarni Ebatta na ulici Damjanich na odlični torti in okusni kavi. Pestra ponudba sladic in tort, slanih in sladkih piškotov lastne slaščičarne zadovolji potrebe vsakega gosta: v ponudbi so poleg sezonskih dobrot tudi torte brez glutena, sladkorja, laktoze in paleo torte. , odlična kava in vrhunski sipki čaji.

2440 Százhalombatta, Damjaničeva ulica 16.

