Praznujte Hanuko tukaj: 5 prijetnih krajev v Budimpešti z mojstrovinami judovske kuhinje

Letos Hanuka traja od 25. decembra do 2. januarja in če bi radi praznovali festival luči s tradicionalnimi jedmi, obiščite katerega od spodnjih krajev, kjer vas čakajo pristni okusi in posebno vzdušje.

Tel Aviv Café

Tel Aviv Cafe je košer restavracija-kavarna s pravim izraelskim vzdušjem, ki je lahko popolna destinacija, če želite pristne jedi. Kraj na ulici Kazinczy prinaša okuse izraelskega mesta v osrčje mestnega središča, kjer lahko izbirate med neštetimi dobrotami, od jajčnih jedi do solat. Ves dan lahko uživate v sijajnih zajtrkih, v prijetni notranjosti pa lahko Hanuko praznujete tudi z družino ali prijatelji.

1074 Budimpešta, Kazinczy utca 28.

Meshuga

Meshuga, mojstrsko ravnanje z izraelskimi okusi, pričakuje svoje goste z neizčrpno gostoljubnostjo v osrčju živahnega dvorišča Gozsdu. Jedilnik je posejan s specialitetami, kot so kostanjevi kremni njoki, zviti v žajbljevem maslu, ribji fižol in pokrovače, popečene na maslu. Seveda tudi sladkarij ne moremo pustiti za sabo, perzijske limone, malabi lotos in kandirani cvetni listi vrtnic vas očarajo s sladicami, vendar njihova skrivna sestavina leži v pravi izraelski glasbi, postreženi z jedmi.

1075 Budimpešta, Holló u. 12-14.

Restavracija Carmel Kosher

Vsakdanje življenje gostov, ki obiščejo Carmel, že več kot 30 let pozlačujejo specialitete judovske kuhinje, ki so začinjene z jedmi mednarodne in madžarske kuhinje. Med najboljšimi gastronomskimi zakladi restavracije lahko najdete matzo juho s cmoki, pa tudi madžarsko juho iz golaža, na meniju pa niti ne primerjajo soli in mesnih palačink Hortobágy. Čudovite okuse in številne jedi vsak večer spremljajo glasbeniki, ki poskrbijo za prijetno vzdušje v Carmelu.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 31.

Mazel Tov

Sveža točka ulice Akácfa je Mazel Tov, ki ima sredozemsko vzdušje in je odločilna z gastronomskega in kulturnega vidika, kar vas vabi na potovanje v Izrael s svojo prijetno in posebno sobo. Restavracija si pogosto izmisli nove sirove pokrajine, v katerih so predstavljeni najboljši okusi sezone, zato je vedno nekaj novega, kar je vredno poskusiti, seveda pa ne gre zamuditi niti tradicionalnih dobrot, kot sta shakshuka ali humus.

1073 Budimpešta, Akácfa utca 47.

Bistro Macesz

Bistro Macesz, ki se nahaja v osrčju judovske četrti Pešte, v hoje od sinagoge na ulici Dohany, očara svoje goste s pisanim izborom tradicionalnih judovskih in madžarskih jedi. Gostje so navdušeni nad pristnimi jedmi, kot je nebeška ludaskása ali sol, ki je že prava klasika na Maceszovem meniju, vendar je vredno poskusiti tudi fenomenalni flódni. Posebno vzdušje bistroja veliko prispeva tudi k okusni izkušnji, ki jo naredijo resnično praznično svetlo modre stene in temno pohištvo, pa tudi zlate uokvirjene slike, ki visijo na stenah, in lestenci iz plošč.

1072 Budimpešta, Dob utca 26.