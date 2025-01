Tereza se od leta 2024 poslavlja s fantastično mehiško hrano in vzdušjem

V obdobju med obema praznikoma vas z briljantno hrano pričakuje najbolj boemska mehiška restavracija prestolnice Tereza na ulici Nagymező.

Tudi ob koncu leta vas najljubši mehiški rajski vrt mnogih ljudi ne bo pustil brez neponarejenega vzdušja fieste in odličnih jedi! Od 26. decembra do 2. januarja bodo slastne sestavine pečene na zunanjem žaru, v katerem lahko uživate na notranjem dvorišču s pravljičnimi lučmi in toplimi odejami, če vam je dolgčas tradicionalnih okusov madžarskih božičev.

Med drugim lahko okusite tri ocvrt krompir Tereza, znan po vsem mestu, in se ogrejete s čedar koruzno juho iz sopa de elote. Tu so še piščančje tortilje, chili con carne (ali mleto pečenko, kuhano z mehiškimi čiliji in začimbami, črni fižol, koruza, škrlatno zelje, kisla smetana in koruzne tortilje) in seveda nepogrešljivi churros s cimetovim sladkorjem in dulce de leche.

Tudi zadnji dan v letu se je vredno odpraviti proti Nagymező utci, saj se lahko 31. decembra v Terezi poslovite od leta z živo glasbo in prazničnimi siri. Tam bo mehiški tapas krožnik s klobaso na žaru in guacamole, karnitas v koruzni tortilji in brownie dulce de leche, ki bo ponorel z morsko soljo.