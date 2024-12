6 odličnih pekarn in zajtrkovalnic v Budimpešti in okolici, kjer lahko poskusite New York roll

Kot že ime pove, je nova generacija peciva, lahkega, maslenega testa za rogljičke, spečenega v okrogli obliki, prepojenega z nadevom, začela svojo osvajalsko pot iz New Yorka. Naše priporočilo vam bo pomagalo ugotoviti, kje v Budimpešti in njeni okolici lahko dobite to odlično poslastico!

Café Brunch Budapest – Deli

Zračni rogljički, polni vseh dobrot zemlje, natančneje z domačo pistacijevo kremo, slano karamelo in kokosom, so zelo priljubljeni v delikatesi Café Brunch Budapest na ulici Hajós. Z dobrotami okrašene rolice se vsak dan hitro razprodajo, zato se splača priti pravočasno, če želite dan začeti s tako rajsko poslastico in odlično specialty kavo.

1065 Budimpešta, ulica Hajós 31.

Törökbálint Nagykifli, Törökbálint

Novica o newyorških žemljicah, ki so osvojile svet, je dosegla Törökbálint, Törökbálint Nagykifli, pekarno, ki ponuja najbolj okusen kruh iz kislega testa. V tem času so v pekarni izdelali najrazličnejše piškotne rolade v različnih okusih, ki so jih glede na letni čas polnili s cimet slivami, belo čokolado z bučnimi semeni in mascarpone limonino kremo. Seveda so v ponudbi tudi priljubljene pistacijeve in lešnikove kremne rolice!

2045 Törökbálint, Szabadság tér 25.

Pekarna Croi in zajtrk

Pravljično zveneča, XI. Pekarna in zajtrkovalnica Croi, ki je bila pred kratkim odprta na ulici Szedersor v 1. okrožju, se je v samo nekaj mesecih uvrstila na seznam najboljših zajtrkovalnic v prestolnici. Poleg odličnih brunch jedi je eden od razlogov, zakaj veliko ljudi obišče Croit, slučajno New York rolada, ki se ji neustavljivo naredijo kuhana pistacijeva krema, domača bela čokoladna vanilijeva krema in kot novost dubajski čokoladni nadev.

1118 Budimpešta, ulica Szedersor 1.

Tartufo Brunch & Bistro

Navdihnjen z okusi italijanske kuhinje je newyorški zvitek, ki ga lahko poskusite v sladkem in slanem okusu, postal ena najbolj okusnih jedi za zajtrk v Tartufo Brunch & Bistro na ulici Szépvölgyi. Če si ob jutranji kavici zaželite nekaj res slastnega in sladkega, vam priporočamo rolado, polnjeno s pistacijevo kremo in namočeno v belo čokolado. Ljubitelje slanih okusov pa bo pometla z nog prava gurmanska poslastica: Tartufo rolada, polnjena s tartufom mascarpone kremnim sirom, ki ga rajsko naredita bazilika in parmezan.

1037 Budimpešta, ulica Szépvölgyi 15.

Slaščičarna, pekarna in zajtrk Axel, Törökbálint

Slaščičarna, pekarna in zajtrkovalnica Axel v Törökbálintu je prav tako priljubljena med ljubitelji peciva. Poleg sveže pečenega peciva, kruhov iz kislega testa, tort in jedi za zajtrk so tu še newyorške rolice, polnjene s pistacijevo kremo in slano karamelo, zavite v mehko okroglo testo.

2045 Törökbálint, Barossova ulica 38.

Sweet Line, Vac

V Édes Vonal, priljubljeni Vácovi umetniški slaščičarni, so sobote vedno okrašene s čokoladnimi, polnjenimi rogljički, posutimi z dobrotami, in seveda newyorškimi žemljicami. Poskusite lahko zvitke, ki so iz tedna v teden hitro razprodani, polnjene s pistacijevim in slanim karamelnim nadevom.

2600 Vac, ulica Széchenyi István 34.