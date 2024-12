Zimska čarovnija: 5 najrazličnejših lokacij po vsej državi, kjer vas čakajo doživetja ledenih rož

Takoj ko zapade sneg, se slikovite lege naše dežele za nekaj ur spremenijo v zimsko pravljico. Vodili vas bomo do najbolj razburljivega drsališča ob Blatnem jezeru, očarljive zimske naravne poti in drugih spektakularnih krajev, kjer lahko uživate v najboljšem zimskem času.

Začaran zimski gozd: Naravoslovna pot ciklam, Šopron

Čaka nas razburljiv pohod, strma pobočja in gosti borov gozd na prvi naravoslovni poti v državi, ki se vije približno 9 kilometrov nad Šopronom. Od Lővéreka, sledimo ciklamnemu znamenju, pridemo do Deákovega vodnjaka, poimenovanega po luteranskih študentih, od tu pa se s težavo vzpenjamo po strmi poti skozi čudovit borov gozd. Nato, ko zapustimo park Trianon, sledimo modri tabli, počasi prispemo do rekonstruirane starejšeželeznodobne gomile, dokler nas pred pobočjem, ki vodi nazaj, ne zaslepi čudovita panorama razglednega stolpa Várhely.

Ledena čarovnija ob jezeru: drsališče Balatonfüred

Drsališče Balatonfüred je ponovno odprto 6. decembra! 3.600 kvadratnih metrov veliko drsališče, ki ga povezuje en kilometer dolg hodnik, ki zajema drsališča na ulici Zákonyi, Trg Vitorlás in Tagorejevo promenado, se tudi letos pripravlja na številne dogodke. Novost je, da je na trgu Vitorlás za majhne otroke urejeno 110 kvadratnih metrov veliko drsališče, ki ga lahko uporabljajo brezplačno in bo služilo tudi kot prizorišče različnih športnih dogodkov in programov. Poleg tega je bila zgrajena nova brv za javnost, ki ponuja odličen pogled na progo. Nov most, zgrajen na ulici Zákonyi, poleg vodnjaka, omogoča tudi tistim, ki prihajajo iz mesta, da po progi lažje dosežejo obalo Blatnega jezera, ki sije v zimskem sijaju.

Zasnežena vaška romantika: Hercegkút in vrsta kleti Kőporos

Hercegkút, ki je nekoč pripadal imperiju Rákóczi, je bogat s številnimi znamenitostmi, vključno s švabsko podeželsko hišo, kalvarijo Gombos-hegyi in izletom do vodnjaka Pogány in njegove okolice ali naravoslovne poti Trautson. Seveda ne gre prezreti, da je zaradi svoje lege tudi idealna destinacija za ljubitelje vina, saj veliko ljudi obišče vas, ki se nahaja v vinorodnem območju Tokaj, zaradi romantičnega vzdušja kleti Kőporos.

Gorsko vzdušje: Kőhegyi Menedékház, Szentendre

Na meji Szentendreja in Pomáza je ena najjužnejših gora Višegrajskega gorovja, vulkanski Kő-hegy. Na skalah gore, ki je nastala pred milijoni let, je še vedno mogoče opaziti vulkanske ostanke. Zavetje Kőhegyi je bilo zgrajeno na vrhu edine 366 metrov visoke verige, kjer se poleg okusne hrane in pijače lahko sprostimo tudi za noč. Poleg čudovitega razgleda na Donavsko nižino vas bodo med zimskim izletom ogrele dušo ogrele dobrote, sank pa vam ne bo treba pustiti doma!

Zamrznjena čudežna dežela: Lillafüred

Lillafüred je vreden obiska vse dni v letu, saj izžareva čarobno vzdušje in je vedno kaj odkriti. Čudovita zgradba hotela Palace, jezero Hámori pod njo, bučeči slap Lillafüred v bližini in nedavno prenovljen razgledni stolp Zsófia s čudovito panoramo veliko prispevajo k temu impresivnemu vzdušju. Če se le da, ta slikoviti del mesta vsekakor obiščite v zimskih mesecih, tisti srečnejši pa morda ujame tudi malo snega.

