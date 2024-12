5 intimnih nastanitev v mestu Danube Bend, če bi radi novo leto začeli v naravi

Nastanitve v bližini narave, ki se nahajajo v čudovitem okolju Danube Bend, nudijo popolno izbiro tako za sprostitev kot za polnjenje, idiličen začetek leta pa je zagotovljen v prijetnih krajih.

Magház Zebegény

Magház, ki se nahaja v središču Zebegényja, je s svojim očarljivim vzdušjem idealna izbira tako za pare kot za družine, če želite biti blizu narave in se tiho sprostiti. V pritličju majhnega gostišča bi se lahko ogreli v prijetni, doma opremljeni dnevni sobi, stran od mestnega hrupa.

2627 Zebegény, Bajcsy-Zsilinszky út 4.

Gostišče Kistölgy

Gostišče čaka tiste, ki bi si želeli napolniti baterije v nastanitvi, obdani z drevesi z unikatno oblikovanim, ročno izdelanim pohištvom, ogromnimi okni in domačim vzdušjem. Tudi za mraz vam ni treba skrbeti: s pitjem vina iz ogrevane kadi lahko celo uživate v čudovitem razgledu na Donavski ovinek.

2623 Kismaros, Serpentin út 80.

Zebi Guesthouse

Samo 60 km od Budimpešte, v osrčju narodnega parka Donava-Ipoly, vse čaka neverjetno prijetno gostišče, opremljeno z jacuzzijem. Zgoraj je poleg prostora za sprostitev na voljo tudi razgledna terasa, s katere lahko vsak dan ob jutranji kavi uživate v dih jemajoči panorami Donavskega ovinka.

2627 Zebegény, Nyúl út 30.

Lujza in Koriander

Družinam prijazno gostišče Lujza & Koriander sije kot prava majhna škatla za nakit na bregu Donave v Vácu: kraj, ki od leta 2020 deluje kot družinsko podjetje, je hkrati veličasten kraj za zajtrk in trajnostna namestitev. Tematske sobe, opremljene v slogu lagom švedskega izvora, zagotavljajo popolno sprostitev.

2600 Vác, promenada Endre Ady 5.

Bérc Cabin Kismaros

Sodobno gozdno gostišče je skrito v objemu Donavskega ovinka in Börzsönyja na ogromnem območju, obdanem z 80 let starimi hrasti, v čarobnem gorskem okolju. Za neoblaženo sprostitev poskrbi wellness na vrtu, ki vas pričakuje s finsko savno in pokritim jacuzzijem.

2623 Kismaros, Csalogány utca 68.